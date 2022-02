Wikipedia bannit 7 pro-Zemmour, ils ont trafiqué la page du candidat !

Ce jeudi 17 février, Wikipédia a banni « indéfiniment » 7 de ses contributeurs. En se basant sur les révélations du journaliste Vincent Bresson dans son livre Au cœur du Z, la plateforme a découvert que ses contributeurs étaient en réalité des militants pro-Zemmour, qui ont pendant plusieurs mois régulé la page de manière à le mettre en valeur.

Cette semaine est sorti Au Cœur du Z, un livre de Vincent Bresson qui relate l’enquête du journaliste au cœur d’une cellule militante d’extrême droite. On y apprend en outre que ces derniers, fervents défenseurs d’Éric Zemmour, ont une équipe d’une dizaine de membres dédiée à la modération de la page Wikipédia du candidat à l’élection présidentielle. Alerté par ces révélations, l’un des administrateurs de la plateforme, prénommé Jules, a suivi l’activité des contributeurs concernés.

On ne retrouve pas n’importe qui dans ce groupuscule. Cheep, contributeur expérimenté et reconnu de Wikipédia, est la personne à la tête du mouvement. Or, Cheep, c’est pas moins de 176 000 contributions en 15 ans — ce qui n’est pas sans rappeler cet adolescent qui s’est servi de Google Traduction pour écrire 27 000 articles sur l’encyclopédie en ligne. À ceci près que Cheep, lui, se base plutôt sur ses opinions propres pour rédiger son contenu.

La page Wikipédia d’Éric Zemmour trafiquée par des militants d’extrême droite

Une performance qui lui valu un certain respect, et donc confiance, de la part des administrateurs de Wikipédia. À plusieurs reprises, le contributeur a alors tenté de profiter de son statut pour faire passer ses idées pour le moins controversées. Il tente notamment un jour de publier la phrase : « la responsabilité dans la Shoah en France [de Philippe Pétain et Pierre Laval] est sujette à débat. »

Concernant Éric Zemmour, les militants en question ont plusieurs fois « auto-régulé » sa page de façon à supprimer plusieurs modifications allant à l’encontre de leur idéologie. Suite à ces découvertes, une cinquantaine de bénévoles ont voté pour bannir les sept contributeurs visés par l’enquête en raison d’un manque de neutralité. Aujourd’hui, un bandeau d’affiche en en-tête de la page d’Éric Zemmour :

« Cet article semble être une page autobiographique ou autocentrée qui a fait l’objet de modifications substantielles, soit par le principal intéressé, soit par une ou plusieurs personnes en lien étroit avec le sujet ». En 2021, elle a été la page Wikipédia francophone la plus visitée avec 5,2 millions de visites. Cette même année, le fondateur de l’encyclopédie a estimé que celle-ci n’est pas fiable.