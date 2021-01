WhatsApp permettra bientôt d’utiliser la version Web sans smartphone

Des indices dans la dernière bêta montrent que WhatsApp est en train de tester des améliorations autour de la prise en charge de plusieurs appareils. La connexion de votre appareil principal ne sera plus requise pour utiliser WhatsApp Web.

WhatsApp propose déjà la prise en charge de plusieurs appareils depuis un certain temps. Tout fonctionne au travers de l'API WhatsApp Web : vous vous rendez sur le site de WhatsApp ou ouvrez l'application ou la page sur votre ordinateur. Un QR Code s'affiche. Vous le scannez avec votre smartphone et hop, comme par magie, votre compte est connecté sur l'autre appareil.

Vous pouvez alors écrire et consulter vos messages sur un écran plus grand. Mais attention : uniquement si votre smartphone a de la batterie et est connecté à internet. Nos confrères de WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta que l'application est sur le point de tester une évolution de la fonctionnalité.

WhatsApp améliore la prise en charge de plusieurs appareils

En permettant notamment d'utiliser d'autres appareils sans forcément nécessiter la connexion de votre smartphone. Plusieurs écrans repris par le site mentionnent en effet l'utilisation de WhatsApp Web “plus vite, sans avoir à garder votre smartphone connecté”. Un autre écran invite à “rejoindre la nouvelle bêta de WhatsApp Web qui n'a plus besoin que vous gardiez votre smartphone connecté”.

En outre, un autre écran révèle que “jusqu'à 4 appareils peuvent être utilisés simultanément”. Tout en teasant l'arrivée de trois nouveautés sur WhatsApp Web et ses déclinaisons Desktop : la possibilité d'archiver et de mettre en sourdine les chats, la possibilité de supprimer les messages, ou de passer des appels depuis la version Web.

Lire également : WhatsApp menace de fermer votre compte si vous refusez le partage de données avec Facebook

Soulignons que pour l'heure aucune de ces fonctionnalités n'est disponible, y compris pour les membres de la bêta qui ont installé la dernière version (2.21.1.1). On ne dispose hélas pas de plus d'informations à ce stade. On ne sait pas quand WhatsApp prévoit effectivement de tester ces fonctionnalités, ni quand ces dernières auront une chance de se retrouver dans une version grand public.

Source : WABetaInfo