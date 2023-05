WhatsApp vous demandera votre mot de passe plus souvent, mais c’est pour une bonne raison

Selon le site WABeta Info, Meta aurait déployé sur la version mobile Android et iOS de Whatsapp une nouvelle fonctionnalité qui « permet aux utilisateurs de vérifier si le mot de passe de leurs sauvegardes chiffrées de bout en bout est correct, afin qu’ils puissent le remplacer en cas de correspondance incorrecte ».

La fonctionnalité de rappel de mot de passe intégré est d'ores et déjà accessible aux utilisateurs ayant téléchargé et installé la dernière version en date de WhatsApp sur votre smartphone, à savoir la version 23.9.77 pour iOS et la version 2.23.9.74 sur Android.

À lire — WhatsApp : les trucs et astuces à connaître absolument

La compagnie de Mark Zuckerberg étant souvent pointée du doigt pour la mauvaise gestion des données des utilisateurs, elle veut se montrer rassurante quant à la sécurité et la confidentialité des informations dévoilées dans les milliards de messages qui convergent tous les jours vers ses serveurs.

WhatsApp lance une fonctionnalité qui vous forcera à saisir votre mot de passe plus fréquemment

Pour renforcer encore plus la confidentialité de vos informations personnelles et des discussions, la compagnie propose depuis 2021 de chiffrer votre sauvegarde, pour que ni Apple, ni Google ou même WhatsApp ne puissent y accéder. L’intention est fort louable, mais le problème, du coup, est que si vous perdez le mot de passe qui vous donne accès à votre contenu, personne ne pourra vous aider à le récupérer : vos conversations, vos photos et autres vidéos seront définitivement perdus.

À lire — WhatsApp vous permet enfin de verrouiller vos conversations avec un mot de passe

Une mésaventure survenue à de trop nombreux utilisateurs de la messagerie, et que WhatsApp veut épargner à la majorité des internautes. Ainsi, pour vous éviter d’oublier le mot de passe que vous avez choisi pour chiffrer vos sauvegardes, WhatsApp a développé une fonctionnalité qui vous permettra de vérifier que le mot de passe est correct. On comprend l’utilité de cette mesure : nous rafraîchir la mémoire. Mais on se doute que si le message risque d’être quelque peu enquiquinant si l’application nous demande trop fréquemment d’insérer notre mot de passe.

Source : WABeta Info