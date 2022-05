WhatsApp : cette arnaque permet de s’emparer de votre compte en un coup de fil !

Les utilisateurs de WhatsApp sont encore ciblés par une nouvelle arnaque. Détecté par un chercheur en sécurité informatique de CloudSEK, cette escroquerie permet de s'emparer d'un compte WhatsApp à l'aide d'un simple coup de fil.

Lorsqu'on s'appelle WhatsApp et que l'on fait partie des applications de messagerie instantanée les plus utilisées sur la planète avec deux milliards d'utilisateurs au compteur, il ne faut pas s'étonner d'être la cible régulière d'arnaques et escroqueries en tout genre.

Dernièrement, nous avons eu des exemples concrets, à l'image de cette nouvelle campagne de phishing lancée pour voler les données personnelles des utilisateurs. Durant l'été 2021, des chercheurs en sécurité informatique avaient également détecté une copie de l'application Android qui cachait en réalité un terrible malware.

Récemment, Meta, la maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram a décidé de rentrer en guerre contre les pirates responsables de ces nombreuses arnaques et escroqueries. Or, Rahul Sasi, fondateur et PDG de CloudSEK, une société spécialisée dans la prévention des cybermenaces, affirme avoir découvert une nouvelle arnaque inquiétante sur WhatsApp.

Un simple coup de fil et le compte WhatsApp appartient au pirate

Selon lui, le mode opératoire est très simple : les pirates appellent au hasard des utilisateurs de l'appli et cherchent à les convaincre de composer un numéro bien spécifique. Malheureusement si la victime s'exécute, elle est immédiatement déconnectée de son compte WhatsApp. En réalité, ce numéro spécifique permet aux pirates de prendre le contrôle du compte.

“Une fois que le pirate a accès au compte, il demande de l'argent aux contacts de la victime. De cette manière, le pirate escroque les contacts WhatsApp de la victime avant même que celle-ci ne se rende compte qu'elle a perdu le contrôle de son compte. Comme les fournisseurs de services du monde entier utilisent des numéros commençant par '67' ou ‘405', les victimes ont tendance à passer l'appel sans hésiter”, détaille-t-il.

Prendre le contrôle d'un compte WhatsApp peut rapporter gros rapidement. En effet, depuis la fin d'année 2021, WhatsApp autorise les transactions en cryptomonnaies, via l'intégration d'une portefeuille numérique Novi dans l'appli. Autre possibilité pour obtenir de l'argent rapidement, s'emparer du compte WhatsApp d'un professionnel afin de réclamer des fonds à des clients crédules et peu méfiants.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand-chose à faire pour se prémunir contre ce genre d'arnaques. Activez systématique l'authentification à double facteurs et n'acceptez jamais d'appels provenant de contacts inconnus sur WhatsApp.

Source : 91Mobiles