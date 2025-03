WhatsApp va enfin vous éviter les appels vidéo gênants grâce à cette nouvelle option

Recevoir un appel vidéo sur WhatsApp peut parfois être une mauvaise surprise. L’application active automatiquement la caméra dès que l’on décroche, sans possibilité d’y échapper. Une future mise à jour va enfin résoudre ce problème.

Les appels vidéo sont devenus un moyen de communication incontournable. Que ce soit pour discuter avec des proches ou pour des réunions professionnelles, ils sont de plus en plus utilisés. Et bientôt, leur présence sera encore plus marquée : WhatsApp va être directement intégré à Google Messages, l’application de messagerie par défaut sur Android. Avec cette nouveauté, répondre à un appel en visio sur l’application sera encore plus fréquent. Mais jusqu’à présent, impossible d’accepter un appel sans que la caméra ne s’active immédiatement, ce qui peut être gênant.

WhatsApp teste actuellement une nouvelle option qui permettra de couper la caméra avant de décrocher un appel vidéo. Cette fonctionnalité a été repérée dans la version bêta 2.25.7.3 de l’application sur Android. Désormais, lorsqu’un utilisateur recevra un appel en visio, il verra apparaître un bouton “Désactiver la vidéo”, lui permettant d’accepter l’appel en mode audio uniquement.

WhatsApp va enfin permettre d’accepter un appel vidéo sans activer la caméra

Jusqu’à présent, la seule solution pour ne pas apparaître à l’écran était de décrocher et d’éteindre la caméra immédiatement, ce qui pouvait être stressant et peu pratique. Avec cette mise à jour, l’utilisateur garde le contrôle dès la réception de l’appel, évitant ainsi les situations embarrassantes. Une fois en ligne, il pourra toujours réactiver la caméra à tout moment s’il change d’avis.

Cette nouveauté s’inscrit aussi dans une logique de protection de la vie privée. Ces dernières années, des arnaques à l’appel vidéo se sont multipliées. Des escrocs appellent des victimes et affichent du contenu compromettant pour tenter de les piéger et les faire chanter. En permettant de refuser la vidéo dès le départ, WhatsApp limite ces risques.

En parallèle, WhatsApp prépare d’autres améliorations pour enrichir son application. L’entreprise travaille sur l’intégration de Meta AI, un assistant intelligent qui sera bientôt accessible via un widget sur l’écran d’accueil. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs pourront interagir avec l’IA plus rapidement, sans même ouvrir l’application. Avec ces évolutions, la messagerie se transforme progressivement en une plateforme plus intelligente et sécurisée.

Source : Android Authority