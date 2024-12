WhatsApp va enfin corriger ce vilain défaut qui nous fait perdre tant de temps

Partager un message ou un média depuis WhatsApp vers une autre application est un parcours du combattant, mais une nouvelle fonctionnalité va venir corriger cette faiblesse.

WhatsApp est l'une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, se substituant même au traditionnel SMS (ou RCS maintenant) chez bien des utilisateurs. Mais son rythme de mises à jour est moins soutenu que certains de ses concurrents, comme Telegram ou Signal, si bien que WhatsApp souffre encore de défauts dérangeants qui ont été déjà été corrigés sur d'autres plateformes.

L'appli va faire un pas en avant prochainement, avec une nouvelle fonctionnalité de partage externe qui va nous rendre bien des services. Celle-ci a été repérée sur la version bêta 2.24.25.20 de WhatsApp par WABetaInfo, et on espère qu'elle arrive bientôt à tous les utilisateurs. En attendant, voici ce que l'on sait sur son fonctionnement.

WhatsApp va nous laisser partager des contenus avec Instagram, Facebook, Snapchat…

Si WhatsApp permet de transférer des messages et contenus entre les conversations et d'en partager vers les chaînes hébergées par l'app, il est par contre bien moins pratique de partager des messages et médias à travers d'autres applications. Généralement, les utilisateurs vont faire une capture d'écran ou télécharger une photo ou vidéo pour la partager sur une autre plateforme, ce qui n'est vraiment pas pratique et fait perdre un temps fou.

Cette époque sera bientôt révolue. Comme vous pouvez le constater dans la capture d'écran ci-dessous, WhatsApp travaille sur une nouvelle barre inférieure dont le but est de faciliter le partage de contenus avec d'autres apps. Celle-ci apparaît quand vous voulez transférer un message ou un média. Vous avez comme d'habitude la possibilité de l'envoyer dans un autre chat WhatsApp, mais vous pourrez dorénavant aussi choisir de le partager dans une appli tierce : en story Instagram, sur Facebook, sur X (Twitter), sur Snapchat ou autres plateformes.

La fonctionnalité devrait être déployée dans les prochaines semaines par le biais d'une mise à jour. Pour les utilisateurs qui ont l'habitude de partager des messages ou médias entre applications de messagerie, elle va considérablement améliorer l'expérience au quotidien.

Source : WABetaInfo