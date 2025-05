WhatsApp se dote enfin de cette option disponible depuis longtemps chez la concurrence

On ne l'attendait plus, WhatsApp va enfin intégrer la possibilité de se déconnecter de son compte sur son appareil principal, évitant de devoir mettre l'application en silencieuse ou de la supprimer.

WhatsApp ne facilite pas la tâche aux utilisateurs qui souhaitent mettre en pause momentanément leur utilisation de l'application. Les options sont actuellement limitées, allant de la suspension des notifications, ce qui n'est pas le plus pratique, à la suppression pure et simple de l'application, qu'il faut alors de nouveau télécharger et installer plus tard. Une alternative est de supprimer son compte, mais l'utilisateur perd alors ses données.

Jusqu'ici, il est possible de simplement déconnecter son compte WhatsApp sur des appareils secondaires, mais pas sur son smartphone principal. Les développeurs devraient rectifier le tir en intégrant au service une option de déconnexion, une fonctionnalité des plus basiques qui existe sur la plupart des plateformes de ce type, mais dont l'app est dépourvue pour l'instant.

WhatsApp se dote enfin d'une option de déconnexion

En fouillant dans le code de la dernière version bêta de WhatsApp (2.25.17.37), Android Authority a découvert des mentions à une fonction de déconnexion, et a réussi à l'activer. Vous pouvez la voir à l'œuvre dans les captures d'écran ci-dessous. On y accède en se rendant dans les Paramètres de l'appli, puis dans la section Compte. Elle apparaît alors tout en bas, juste en dessous de l'option de suppression du compte.

Quand on appuie sur le bouton de déconnexion, WhatsApp propose deux possibilités : la suppression de toutes les données et préférences, ou leur conservation. La première ressemble beaucoup à la suppression du compte, mais vous garde dans les groupes, ce que ne permet pas cette dernière. La seconde fonctionne comme une manière de faire une pause, il suffit de se reconnecter pour reprendre comme son activité comme si de rien n'était. Cette solution paraît plus adaptée que de trifouiller les options de notifications pour gagner un peu de tranquillité.

Cette fonction de déconnexion est testée en interne et pourrait prochainement être déployée dans une version bêta publique, avant une disponibilité pour tous les utilisateurs plus tard.