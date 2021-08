WhatsApp ne vous forcera pas à accepter sa nouvelle politique de confidentialité

La nouvelle politique de confidentialité très controversée de WhatsApp pourrait finalement être facultative, comme le dévoile le dernier rapport de WABetaInfo, qui a repéré ce changement sur une version bêta de l’application.

Plus tôt cette année, WhatsApp a annoncé son intention de mettre à jour ses conditions de service et sa politique de confidentialité, qui obligerait les utilisateurs à partager leurs données avec Facebook lorsqu'un utilisateur envoie un message à un compte WhatsApp Business. Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient le choix d'accepter les conditions dans le délai mentionné ou de perdre l'accès à l'application elle-même. Cela a créé le chaos sur Internet et les utilisateurs de WhatsApp ont commencé à se tourner vers des applications comme Telegram et Signal pour une meilleure confidentialité.

Cependant, alors que le retour de bâton se poursuivait, WhatsApp a été contraint de réviser ce changement, la société confirmant finalement plus tard qu'elle avait décidé de ne pas supprimer ou limiter les comptes. Certains régulateurs comme celui d’Hambourg sont même montés au créneau en remettant en cause cette nouvelle politique pour violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD), mis en place en 2018.

WhatsApp fait marche arrière sur sa politique de confidentialité

Selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp ne rendra plus obligatoire l'acceptation de ses politiques par les utilisateurs pour utiliser l'application. En effet, WABetaInfo a repéré dans une version bêta de l'application que la plupart des utilisateurs pouvaient désormais continuer à utiliser WhatsApp sans accepter ses nouvelles politiques.

Cependant, les utilisateurs qui souhaitent interagir avec des comptes professionnels utilisant la messagerie WhatsApp Business seront eux invités à examiner et à accepter les nouvelles conditions. WhatsApp a donc fait marche arrière pour ses utilisateurs qui ne souhaitent qu’échanger avec leurs familles et leurs amis, puisqu’ils pourront choisir d'ignorer les conditions et continuer à utiliser la messagerie sans aucune restriction.

WABetaInfo a également déclaré que WhatsApp prévoit d'annoncer cette nouvelle modification des conditions de service “très bientôt” et qu'une future version de l'application prendra en charge ce changement. La messagerie de Facebook ne demandera qu’aux utilisateurs qui veulent discuter avec des entreprises d’accepter sa nouvelle politique de confidentialité. Il faudra sûrement attendre quelques jours ou semaines avant que WhatsApp ne confirme officiellement le caractère facultatif de sa politique de confidentialité.

Source : WABetaInfo