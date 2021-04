WhatsApp va permettre de migrer facilement entre Android et iOS

WhatsApp travaille sur un outil permettant de migrer plus facilement entre un smartphone Android et un téléphone sous iOS. Déjà disponible dans une version beta, cette fonctionnalité proposera de récupérer aisément les historiques des conversations lorsque l'utilisateur change de smartphone.

En fouillant dans le code de la dernière beta Android de WhatsApp, nos confrères de WABetaInfo ont découvert l'apparition d'un outil destiné à faciliter la migration des données entre un iPhone et un smartphone Android. Cette option est intitulée “Migration de l'historique du chat“.

“Une future mise à jour pour iOS et Android permettra de migrer votre historique de chat !” annonce WEBetaInfo sur son site web, captures d'écran à l'appui. Il sera donc possible de transférer les historiques de conversations sans passer par un service tiers ou les recevoir dans un courriel.

WhatsApp cherche à faciliter le passage entre un iPhone et un smartphone Android

Actuellement, la migration entre un smartphone Android et un iPhone (et vice-versa) s'avère plus compliquée. En effet, les sauvegardes iOS sont stockées sur iCloud tandis que les sauvegardes réalisées sur Android sont enregistrées sur Google Drive. Les transferts d'un iPhone à un autre ou d'un Android à un autre ne posent donc aucun problème.

Comme le note WABetaInfo, cette fonctionnalité vise à faciliter l'utilisation d'un seul compte WhatsApp sur plusieurs terminaux en simultané, dont un iPhone, un smartphone Android ou un ordinateur (via le navigateur web ou une application bureau). Il ne sera pas nécessaire de connecter le mobile à l'application de bureau pour les utiliser.

Cette option est encore en cours de développement. Les développeurs intégreront cette nouveauté dans une future mise à jour de la messagerie. Pour l'heure, WhatsApp ne s'est pas arrêté sur une date de déploiement, précise le média. Ce n'est pas la seule nouveauté dans les cartons de WhatsApp. L'application travaille aussi sur une option permettant de changer les couleurs de l'interface et une fonction d’autodestruction des images. On vous en dit plus dès que possible sur cette option WhatsApp. En attendant plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : WABetaInfo