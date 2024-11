WhatsApp se dote d’une nouvelle fonction pour vous protéger des images trompeuses

WhatsApp continue d’ajouter des options pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Avec une nouvelle fonctionnalité en test, l’application promet d’aider chacun à éviter les images trompeuses. Cet outil pratique va vous permettre d’être mieux informé sur le contenu échangé dans les conversations.

WhatsApp évolue constamment pour offrir de nouvelles options répondant aux besoins de ses utilisateurs. Récemment, l’application a introduit le partage d’écran avec audio lors des appels vidéo, facilitant les démonstrations et les échanges visuels en direct. Dans le même esprit, l’IA Copilot de Microsoft est désormais accessible sur la plateforme, permettant de simplifier certaines tâches et d’offrir une aide instantanée. Aujourd’hui, la messagerie va plus loin en testant une fonctionnalité pensée pour renforcer la sécurité autour des images partagées dans les conversations.

Actuellement disponible pour certains utilisateurs bêta, cette nouvelle fonction permet de vérifier facilement des images directement depuis WhatsApp. En effet, l’application intègre une option de recherche d’images inversée sur le web, accessible dans le menu lors de la visualisation d’une image partagée. En sélectionnant une photo, il suffit de choisir “Rechercher sur le web” dans les options pour lancer une recherche via Google sans quitter l’application. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’obtenir plus d’informations sur une image et d’identifier rapidement si celle-ci a pu être manipulée ou diffusée dans un autre contexte.

WhatsApp permet aux utilisateurs de vérifier les images grâce à une recherche inversée

Cette fonctionnalité de recherche d’images sur le web permet d’identifier l’origine d’une photo ou de repérer si elle a été retouchée ou sortie de son contexte. Cela s’avère particulièrement utile à un moment où les images manipulées ou trompeuses circulent rapidement. En ajoutant cette option directement dans l’application, WhatsApp offre à ses utilisateurs un moyen simple de mieux comprendre les images reçues. Jusqu’ici, vérifier une image nécessitait de la télécharger et d’aller manuellement sur Google pour lancer une recherche inversée. Avec cette nouvelle option, la messagerie simplifie ce processus en permettant d’effectuer cette vérification en quelques clics.

La fonction de recherche d’images est actuellement en phase de test pour certains bêta-testeurs sous Android, avec un déploiement plus large prévu dans les semaines à venir. WhatsApp précise que cette option est entièrement facultative : chacun peut choisir de l’utiliser ou non. En effectuant une recherche, l’image est envoyée à Google pour analyse, mais elle n’est ni stockée ni traitée par l’application.

Source : wabetainfo