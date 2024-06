WegoBoard : notre sélection des meilleures trottinettes électriques de la marque française

Les trottinettes électriques personnelles ont de plus en plus la cote. Vous serez peut-être le prochain à craquer pour ce type de véhicule bien commode, surtout que les municipalités s’attaquent de plus en plus aux trottinettes en libre-service. La marque WegoBoard se démarque avec une proposition 100 % française.

Les trottinettes électriques sont un moyen pratique et rapide de se déplacer en espace urbain. Elles permettent de se rendre dans des zones mal desservies par les transports en commun, de se faufiler dans la circulation, et sont facilement transportables. Vous évitez ainsi les embouteillages inévitables en voiture dans les grandes villes, ainsi que les galères de stationnement.

En interdisant les trottinettes électriques en libre-service depuis le 1ᵉʳ septembre 2023, la municipalité de Paris a laissé orphelins de nombreux utilisateurs qui avaient recours à ce genre de service pour se déplacer au sein de la capitale. Depuis, d’autres villes ont suivi et certaines envisagent de le faire prochainement.

En quête d’un nouveau moyen de transport efficace, les utilisateurs ainsi laissés sur le carreau peuvent investir dans leur propre trottinette électrique, qui leur reviendra moins cher sur le long terme. Seuls les véhicules en libre-service sont concernés par le bannissement, il est donc tout à fait possible de rouler avec un véhicule personnel.

L’expertise française de WegoBoard pour des trottinettes électriques premium

WegoBoard est une marque spécialiste de la mobilité urbaine. Française, et plus particulièrement parisienne, elle est réputée pour ses composants de qualité haute performance sélectionnés avec minutie. Fils conducteurs robustes, des batteries haute capacité protégées et normées… aucun détail n’est laissé au hasard. Ses produits sont protégés par une garantie de deux ans, avec un service après-vente français et un centre de réparation composé de techniciens diplômés et expérimentés, le tout disponible sans rendez-vous pour une prise en charge express.

Le fabricant propose également la livraison gratuite en 24 ou 48h et offre des possibilités de facilité de paiement. Vous pouvez ainsi payer votre commande supérieure à 50 euros en 2x, 3x, 4x, ou 10x pour vous aider à acquérir votre nouvelle trottinette électrique.

Vous êtes perdu face au large choix proposé par le catalogue de WegoBoard ? Nous avons sélectionné pour vous quatre modèles de trottinette électrique de la marque, répondant à tous les budgets et à tous les besoins. Toutes respectent les exigences de la nouvelle réglementation des trottinettes électriques (éclairage, avertisseur sonore, vitesse…) entrée en vigueur en France.

Trottinette électrique Slide

La Slide est une trottinette électrique citadine très appréciée pour sa maniabilité. Avec seulement 14 kg sur la balance, elle dispose d’un rapport poids/performance/confort qui contentera tous ceux qui cherchent un moyen de locomotion efficace en ville.

Elle est conçue avec un châssis robuste en aluminium et équipée de pneus pleins confortables et renforcés de taille 8,5 pouces, développés pour résister aux crevaisons. Ce type de pneu nécessite aussi moins d'entretien que les pneus gonflables.

Son puissant moteur de 350 W en nominal et 450 W en puissance instantanée maximale est associé à un système permettant de choisir parmi 3 modes de conduite, à sélectionner depuis le large écran LCD tactile embarqué :

Eco : 6 km/h

Confort : 15 km/h

Sport : 25 km/h

Ses suspensions avant assurent une conduite souple et agréable, alors que ses puissantes lumières LED positionnées à l’avant et à l’arrière du véhicule offrent une visibilité optimale de nuit. La trottinette électrique est aussi certifiée IP54, la rendant étanche à l’eau et à la poussière.

Sa batterie 36V 7,5 Ah à haute capacité donne à la Slide une autonomie jusqu’à 30 km, de quoi faire tranquillement de longs trajets en ville. La trottinette électrique Slide se plie en quelques secondes, pratique pour la transporter et pour la ranger.

Trottinette électrique Runway Plus

Après le succès de son modèle Runway, WegoBoard a décidé de lancer une Runway Plus, qui offre de nombreuses optimisations, des roues plus grandes (taille 10 pouces) pour un meilleur confort sur la route et une batterie plus performante. La Runway Plus se distingue aussi par son design travaillé, avec des finitions de couleur rouge ou bleu au choix pour donner à la trottinette électrique une esthétique unique.

Vous n’avez qu’un seul bouton à maitriser pour mettre en route le véhicule et pour gérer les différentes options intégrées. Le tableau de bord affiche les informations en relation avec l'appareil et son environnement, telles que la vitesse, le niveau batterie, le mode de conduite activé, ou les anomalies. La Runway en a sous le capot : son moteur développe 350 W en nominal et 700 W en puissance instantanée maximale, lui permettant de gravir les pentes les plus rudes.

Pour plus de sécurité, elle mise sur un triple système de freinage composé d’un frein à disque arrière, d’un frein électromagnétique avant, ainsi que d’un frein à pied à l'arrière. Encore mieux, les freins KERS équipés sur ce modèle s’usent moins rapidement et permettent de récupérer l'énergie cinétique du moteur lors du freinage. Celle-ci est alors stockée dans la batterie et permet d’augmenter l'autonomie de la trottinette électrique de l’ordre de 10 à 20 %.

La batterie ultralégère et amovible 36V 10 Ah délivre une très bonne autonomie jusqu’à 35 km. De plus, elle est interchangeable facilement, en quelques secondes. Si vous êtes muni d’une seconde batterie, vous doublez ainsi l’autonomie de l’appareil jusqu’à 70 km.

Trottinette électrique Boomer Pro

Montée en gamme avec la Boomer Pro, qui reprend la robustesse et la fiabilité du modèle Barooder 3 Pro, mais qui y ajoute plus de confort et des équipements supplémentaires. Il s’agit d’une trottinette électrique tout terrain, dont les pneus pleins (anti-crevaisons) renforcés de 10 pouces et les suspensions avant et arrière offrent une conduite souple, agréable et confortable.

Le moteur de 500 W (capable d’une puissance instantanée maximale de 750 W) peut fournir la puissance nécessaire pour rouler jusqu’à 35 km/h (bridable à 25 km/h), avec quatre modes de vitesse : Piéton, Eco, Confort, Sport. On retrouve un total de trois types de frein : un frein à tambour à l'avant, un frein à disque à l'arrière et un frein moteur.

Certifiée IP 65, la trottinette est aussi plus résistante à l’eau, ne craignant pas de dégradation même en cas de fortes pluies. Ses puissantes lumières LED à l’avant comme à l’arrière en font aussi une option de choix pour circuler de nuit ou dans le brouillard. Comme les autres modèles de WegoBooard, la Boomer Pro est facilement pliable pour en simplifier le transport et le rangement.

L’autonomie est confiée à une batterie 36V 12,5Ah délivrant une endurance jusqu’à 45 km et qui ne vous lâchera pas lors de vos trajets les plus difficiles. Pour les longs trajets, les routes difficiles et les pentes, ce modèle est clairement une référence.

Trottinette électrique Blaster

La Blaster est un modèle qui ne fait aucun compromis : puissance, confort, sécurité, autonomie, elle n’a aucune faiblesse. Elle est équipée d’un double moteur avant et arrière de 1 200 W chacun (2 400 W au total), qui peuvent pousser jusqu’à 4000 W en puissance instantanée maximale. De quoi atteindre les 75 km/h.

Les amateurs de sensations fortes peuvent pousser jusqu’à une telle vitesse sur un terrain privé ou sur un circuit par exemple. Il est aussi possible d’activer un seul des deux moteurs et de brider la vitesse maximale à 25 km/h pour rester en conformité avec la réglementation.

Cette trottinette électrique profite d’une excellente traction, lui permettant de mieux s'accrocher au sol, notamment sur des surfaces glissantes ou accidentées. Grâce à ses suspensions de haute facture et à la bonne répartition du poids sur les deux roues, la Blaster jouit par ailleurs d’une stabilité hors-pair. Les pneus tout terrain sont conçus pour une conduite confortable sur toutes les surfaces, même les plus difficiles.

Ce modèle premium embarque une énorme batterie 60V 21Ah, pour une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 80 km. Et vous pouvez opter pour l’option avec deux chargeurs inclus et utilisables en simultané afin de diviser par deux le temps de charge de l’appareil.

Amortisseurs avant et arrière ultra performants, frein à disque avant et arrière, repose pied à l'arrière, nouveau grip antidérapant… tout a été pensé pour délivrer la meilleure expérience.

