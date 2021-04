WearOS : la smartwatch peut désormais vous rappeler de mettre de la crème solaire

Google vient de mettre à jour la tuile Météo de WearOS avec des indices UV pour vous donner une idée à tout moment de la dangerosité des rayons du soleil. L'indice se trouve désormais à côté des prévisions météo. Mais vous pouvez également l'intégrer de manière permanente dans une complication pour vos cadrants. Votre montre affichera alors l'indice UV en même temps qu'elle vous donne l'heure à n'importe quel moment de l'année et quelle que soit votre localisation.

Malgré le retour du froid ces derniers jours, il y a des signes qui ne trompent pas : l'air est dans l'ensemble plus doux, le temps plus clément, sans parler des bourgeons sur les arbres… Le printemps s'installe et avec lui les beaux jours – et déjà un petit parfum d'été dans certaines parties du territoire. L'occasion de redoubler de vigilance avec les UV – cette partie du spectre lumineux très énergétique qui peut vous faire bronzer, mais qui peut aussi abîmer votre peau voire être responsable de cancers si vous ne mettez pas de crème solaire.

On a plutôt pris l'habitude de ne consulter l'indice UV que lorsque l'on va à la plage ou lors de ballades en montagne. Souvent la météo à la télévision ne donne les indices UV sur les lieux de villégiature. Or cette année avec le coronavirus, la perspective de vacances loin de chez soi est en pointillés. Les UV ne concernent pourtant pas que les lieux de vacances habituels, et Google compte bien en faire prendre conscience au plus de montre possible avec une nouvelle fonctionnalité dans WearOS – après avoir lancé une fonction qui s'assure que vous vous lavez les mains suffisamment longtemps.

Google veut absolument que vous gardiez un oeil sur l'indice UV dans les cadrants de votre montre WearOS

La firme a en effet ajouté des indices UV à l'application météo native de la montre. Concrètement la montre tire les données UV non pas d'un capteur sur l'appareil mais de l'organisme de prévision météo le plus proche – en France il s'agit de météofrance. L'application vous montre l'indice qui correspond à votre localisation actuelle, et non pas sur des lieux prédéfinis. Et ce n'est pas tout : l'indice UV fait partie de la poignée de fonctionnalités météo qui peuvent devenir une complication.

Autrement dit vous pouvez mettre un petit indicateur d'indice UV qui se mettra à jour en permanence sur vos cadrants. Idéal pour toujours garder un oeil dessus, même lors d'un barbecue entre amis dans dans votre jardin. Selon plusieurs retours, la fonctionnalité, officialisée sur le compte Twitter officiel Wear OS by Google, est en cours de déploiement. Elle n'est pas encore disponible sur toutes les montres, mais cela devrait arriver dans les prochaines semaines.

Utilisez-vous une montre sous WearOS ? Que pensez-vous de cette nouveauté ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article.