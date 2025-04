Vous n’allez plus utiliser votre montre connectée sous Wear OS comme avant, suite à ce changement important

Votre montre connectée sous Wear OS devrait bientôt changer d'assistant vocal. Google Assistant va disparaître des smartwatches pour céder sa place à Gemini, comme sur les smartphones et les autres appareils de l'écosystème logiciel de Google.

Google est en train de préparer une évolution d'envergure pour Wear OS, son système d'exploitation pour montres connectées. L'entreprise avait déjà confirmé que Google Assistant allait bientôt laisser sa place à Gemini sur bon nombre d'appareils compatibles, les premières traces de ce changement sont observables dès maintenant sur nos smartwatches.

En analysant le code de la dernière version de l'application Google Assistant sur Wear OS, 9To5Google a en effet trouvé plusieurs mentions à Gemini, jusqu'ici encore absent des montres connectées. On apprend par exemple qu'il sera possible d'invoquer l'assistant boosté à l'IA en maintenant enfoncé le bouton latéral ou en prononçant le mot-clé “Hey Google” quand l'écran de la montre est allumé, comme pour Google Assistant.

Wear OS va basculer de Google Assistant à Gemini

“Débutez avec Gemini : parlez naturellement et soyez plus productif avec un assistant personnel IA sur votre montre”, tel est le message qui s'affichera sur votre smartwatch sous Wear OS quand Gemini y sera déployé. Le remplaçant de Google Assistant pourra “régler des alarmes et des minuteurs, envoyer des messages à ses contacts, et bien plus encore”, est-il également précisé. Pour l'instant, rien de bien nouveau par rapport à ce que faisait déjà le prédécesseur de Gemini, donc. On ne sait pour l'heure pas si des fonctionnalités plus avancées seront par ailleurs disponibles, dans Google Maps ou Gmail par exemple.

Les jours de Google Assistant sont en tout cas comptés. Gemini va prendre sa suite sur les montres propulsées par Wear OS, qui comptent entre autres les Galaxy Watch de Samsung. Reste à savoir quand. Google pourrait être tenté d'attendre le lancement de sa Galaxy Watch 4, qui devrait être annoncée au mois d'août en compagnie des Pixel 10. On peut aussi se demander si cette évolution sera aussi marquante sur smartwatch que sur smartphone, les capacités de l'IA étant forcément limitées par la mémoire et la puce sur les montres.

Source : 9To5Google