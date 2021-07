Washington Post, The Verge : des vidéos porno envahissent les sites de grands médias

Du porno sur des sites d’actualités, on ne l’avait pas vu venir. C’est pourtant ce qu’ont pu constater des lecteurs probablement médusés en lisant des articles du Washington Post ou du Huffington Post. En cause, le rachat du nom de domaine d’un hébergeur vidéo par, vous l’aurez deviné, un site pornographique.

Une surprise de taille vous attend peut-être ce matin en lisant les dernières actualités en ligne. Au détour d’un article du Washington Post, du Huffington Post ou encore de nos confrères de chez The Verge, vous pourriez très bien tomber sur une vidéo pornographique. Il va sans dire que ces grands médias n’ont pas subitement choisi de se réorienter. Au contraire, cette proposition plutôt insolite se fait bien malgré eux.

On doit cette découverte à @dox_gay, qui écrit sur Twitter que « une plateforme d’hébergement de vidéos et de publicité (VidMe), aujourd’hui disparue, a laissé son nom de domaine expirer et a été racheté par un site pornographique. Maintenant, il y a du contenu NSFW partout sur Internet où ses liens étaient intégrés ».

Gare au porno en lisant vos actus du matin

Fondé en 2014, Vidme avait à l’époque pour ambition de devenir un véritable concurrent de YouTube. Si ce nom ne vous dit rien, c’est sûrement parce que sa carrière fut courte. Il disparaît en effet en 2017, avant de voir son nom de domaine racheté par un site appelé 5 Star Porn HD. De ce fait, toutes les vidéos autrefois hébergées sur Vidme redirigent désormais automatiquement vers la page d’accueil de 5 Star Porn HD.

Si @dox_gay rigole allègrement de la situation qui, il faut bien l’avouer, est certes assez comique, on imagine que les victimes de cette transaction trouvent la plaisanterie de mauvais goût. Il semble que le problème ait été réglé sur la majorité des sites concernés mais, pendant un temps, vous pouviez parfaitement voir du contenu pornographique dans un article traitant des dernières actualités politiques.

Bien qu’amusant, ce phénomène est révélateur de l’aspect fragile d’Internet. Il suffit d’un rachat de nom de domaine pour qu’une grande partie du web soit impactée de manière plus ou moins grave. À l’heure où certains députés veulent bannir la pornographie sur les smartphones, il semblerait que le contenu pour adultes a encore de beaux jours devant lui.

Source : Vice