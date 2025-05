Vous voulez résilier votre abonnement DAZN ? Ce n’est pas si simple…

DAZN retient ses abonnés engagés en les empêchant de résilier. La plateforme leur a vendu une offre comprenant la diffusion de la Ligue 1, dont ils n'ont plus les droits aujourd'hui.

DAZN et la LFP ont récemment trouvé un accord pour casser le contrat qui les lie. La plateforme de streaming britannique n'a jamais trouvé la bonne formule pour convaincre les fans de football de s'abonner pour suivre la Ligue 1. Elle a raté ses objectifs de très loin et a même contribué à pousser les téléspectateurs vers les solutions illégales. Bref, c'est un fiasco, et alors qu'il s'était engagé à diffuser la Ligue 1 pendant cinq ans, DAZN aura tenu une petite saison seulement.

Se pose maintenant une question délicate : quid des clients qui ont souscrit une offre avec période d'engagement d'un an pour obtenir une remise sur le prix mensuel de l'abonnement ? Logiquement, la Ligue 1 étant le produit d'appel de DAZN en France, les abonnés devraient pouvoir se rétracter et mettre un terme à leur abonnement. Mais le service ne l'entend pas de cette oreille, pas pour l'instant en tout cas.

Résilier son abonnement DAZN avec engagement n'est pas possible

Comme le rapporte L'Équipe, DAZN refuse catégoriquement de laisser partir ses abonnés encore engagés. Son argument est que des discussions sont encore en cours avec LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel. Cette dernière va sans doute lancer sa propre chaîne dès la saison prochaine, et DAZN pourrait y tenir le rôle de producteur, de distributeur, ou les deux. Pour DAZN, il s'agirait d'un moyen d'éviter le paiement de lourdes pénalités pour la rupture du contrat initial.

“DAZN met tout en œuvre pour trouver un accord avec la LFP dans le cadre de son projet de chaîne Ligue 1 et souhaite poursuivre son développement en France, dans un cadre économique viable pour le succès du football français et de tous ses acteurs. Nous poursuivons actuellement nos discussions en ce sens avec la LFP. Nous comprenons la préoccupation de nos abonnés, dont la satisfaction est primordiale à nos yeux. Nous ne manquerons pas de les tenir immédiatement informés dès que nous aurons davantage d'informations à leur partager pour la saison 2025-2026”, a communiqué la plateforme au quotidien sportif.

Mais la concurrence s'annonce rude. Si l'obtention des droits de la Ligue 1 n'ont pas intéressé grand monde l'année dernière, le nouveau projet attire bien plus les regards. Il est en effet bien moins risqué, puisqu'il ne s'agit pas ici d'acquérir des droits de diffusion, mais d'offrir à la LFP ses services de production des matchs et de distribution de la chaîne. Canal+ pourrait revenir à la table des négociations, tout comme Amazon, qui avait plutôt convaincu en reprenant les droits TV à MediaPro, avant le passage de relai à DAZN, mais qui avait jeté l'éponge faute de rentabilité. Orange pourrait aussi se positionner, profitant de sa puissance sur les box internet.

DAZN joue la montre

Cette incertitude ne joue pas en faveur des clients DAZN qui ne peuvent pas se désabonner. La Ligue 1 vient de se conclure, et ils risquent de payer pour rien dans les prochains mois s'ils sont empêchés de résilier, sans certitude aucune que le championnat de France sera de nouveau disponible sur la plateforme à partir d'août prochain.

Interrogé par L'Équipe sur la possibilité pour les abonnés engagés de résilier si DAZN n'obtient finalement pas la distribution de la chaîne de la LFP, l'entreprise botte en touche, ce qui n'indique rien de bon. Elle pourrait tenter de forcer les utilisateurs à rester pendant leur période d'engagement, en prétextant que d'autres contenus sont disponibles. Les clients pourront eux rétorquer qu'ils ont un souscrit à une offre… qui n'existe plus. Étant donné le désamour du public et les relations tendues entre la LFP et DAZN, il semble improbable que la Ligue 1 y revienne pour la saison 2025/2026.

Pour ceux qui sont abonnés et qui ne sont pas engagés, nous vous expliquons les étapes pour résilier votre abonnement à DAZN dans cet article. Si vous avez souscrit uniquement pour la Ligue 1, vous n'avez plus de raison de continuer à payer le service pendant cette pause estivale de presque trois mois.