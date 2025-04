Free ne proposait jusqu'ici pas de prise en charge des frais de résiliation de votre ancien opérateur si vous aviez opté pour un abonnement Freebox Pop S. Cette politique vient de changer, avec effet rétroactif si le changement est récent.

En 2025, que l'on change d'opérateur de téléphone ou de fournisseur d'accès à internet, on s'attend généralement à ce que le nouvel opérateur se charge de tout. En effet, ce dernier s'occupe généralement de résilier pour vous votre ancien contrat – mais également de régler pour vous tout ou partie des frais éventuels liés à votre décision.

Cette pratique est plutôt la norme chez les quatre plus grands acteurs du marché, mais des exception subsistent parfois lorsque l'abonné opte pour certaines offres. L'une de ces exceptions concernait justement l'offre Freebox Pop S – qui, selon les conditions générales de vente était jusqu'à maintenant exclue de la prise en charge des frais de résiliation chez l'ancien opérateur.

Comment obtenir jusqu'à 100 € de la part de Free

Et ce, alors même que ce petit coup de pouce était proposé à l'ensemble des autres abonnés ayant opté pour d'autres abonnements. La firme propose en la matière la prise en charge des frais jusqu'à 100 € pour toutes les offres fibre et ADSL, et jusqu'à 50 € pour le passage sur une Box 5G. Il y a toutefois une bonne nouvelle. Et celle-ci concerne autant ceux qui optent dès aujourd'hui pour une Freebox Pop S comme que les clients Free qui sont déjà passé sur cet abonnement.

Free vient en effet de changer ses conditions pour inclure la prise en charge de ces frais dans les mêmes conditions que les autres formules. De nombreux abonnés Freebox Pop S peuvent ainsi désormais réclamer jusqu'à 100 € à la filiale d'Iliad s'ils respectent certaines conditions. En effet, il faut que la transition ait impérativement été faite ces quatre derniers mois. Un délai décompté depuis la date précise de l'activation de votre ligne.

Comment obtenir le remboursement de vos frais de résiliation ? Il suffit d'imprimer une copie de la facture de clôture chez votre ancien opérateur à compter de l'activation de votre abonnement internet chez Free. Cette facture doit attester bien évidemment de frais de clôture pour obtenir votre remboursement et ne pas dater de plus de quatre mois.

Il faut ensuite envoyer cette facture, accompagnée d'une copie de l'email de confirmation de commande Freebox sous quatre mois à l'adresse suivante : Offre préférentielle Free – 75371 Paris Cedex 08. La somme sera ensuite virée sur le numéro de compte que vous avez transmis à Free lors de votre souscription.