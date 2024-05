Windows : il est temps de mettre à jour votre PC ! Microsoft vient de corriger 61 failles de sécurité, dont deux critiques

Microsoft a publié les mises à jour du Patch Tuesday. Elles corrigent pas moins de 61 failles de sécurité, dont deux zero-days qui sont actuellement exploitées. Mettez à jour votre PC sans tarder pour vous protéger contre ces vulnérabilités.

Chaque deuxième mardi du mois, Microsoft dévoile une série de mises à jour de sécurité, connue sous le nom de Patch Tuesday. Ce rituel mensuel est essentiel pour corriger les failles et renforcer la sécurité des systèmes d'exploitation Windows dont le dernier Windows 11. La dernière série aborde 61 vulnérabilités, et bien que ce nombre ne soit pas aussi élevé que le record des 150 failles traitées en avril, elle est toute aussi importante. Elle inclut notamment la correction de deux brèches zero-days qui sont activement exploitées.

Les deux failles zero-days corrigés ce mois-ci méritent une attention particulière. La première, CVE-2024-30040, affecte la plateforme MSHTML de Windows et permet à des attaquants de contourner les fonctionnalités de sécurité pour exécuter du code malveillant. La seconde, CVE-2024-30051, concerne la bibliothèque du gestionnaire de fenêtres du bureau de Windows. Cette dernière offre aux hackers la possibilité de contrôler complètement votre PC. Ces vulnérabilités étaient activement exploitées, ces mises à jour sont réellement plus critiques.

Mettez vite à jour Windows pour vous protéger contre toutes ces failles

L'exploitation de ces zero-days par des cybercriminels démontre bien la rapidité avec laquelle les failles de sécurité peuvent être utilisées par des pirates pour mener des attaques ciblées. Microsoft, avec l'aide de partenaires en cybersécurité comme Kaspersky et le Threat Analysis Group de Google, a rapidement identifié et rectifié ces risques. La réactivité à ces menaces démontre combien il est important pour les utilisateurs, de rester vigilant et de régulièrement mettre à jour les systèmes de sécurité.

Pour assurer la sécurité de votre système Windows, il est crucial d'appliquer les mises à jour dès leur disponibilité. Accédez aux paramètres de mise à jour et sécurité de Windows, puis sélectionnez “Windows Update” pour rechercher et installer les correctifs proposés. Elles sont vitales non seulement pour corriger les failles spécifiques telles que celles mentionnées mais aussi pour améliorer la résistance générale du système face à de nouvelles menaces potentielles.