Vous trouvez Chrome lent ? Mighty lance un navigateur internet en streaming à 30 $ par mois

La startup Mighty propose une solution originale à ceux qui se plaignent de lenteurs avec Chrome : un navigateur en streaming exécuté sur de puissants datacenters. La firme vise en fait surtout le marché des professionnels à qui elle peut délivrer une solution immédiate pour accélérer la productivité quelle que soit la fiche technique de leur ordinateur. Il faudra néanmoins payer ce service au prix fort, 30 $ par mois.

Rendre un navigateur internet payant ? On avait pas vu a depuis Netscape ! Et pourtant, la startup américaine Mighty est sur le point de faire exactement cela avec l'un des tout premiers navigateurs internet en streaming, exécuté dans de puissants datacenters. L'idée est d'apporter une réponse simple et immédiate à ceux qui ont des problèmes de performances liés à la fiche technique de leur ordinateur et à leur connexion internet.

Le concept est semblable aux plateformes de jeux en streaming comme Stadia, xCloud ou GeForce Now : votre ordinateur ne fait qu'afficher le flux vidéo en provenance du datacenter, qui exécute un navigateur Chromium tout en lui transmettant le signal de votre souris et de votre clavier. Le navigateur Mighty sur votre PC peut alors profiter d'une infrastructure distante dotée de processeurs et GPU puissants et d'une connexion internet qui est localement de 1 Gbps.

Mighty promet d'accélérer Chrome en lançant votre navigateur depuis de puissants datacenters

Du coup, aucune ressource de votre ordinateur n'est monopolisée pendant que vous naviguez. Ce qui signifie que votre ordinateur restera parfaitement réactif, que vous pourrez ouvrir un nombre infini d'onglets et que l'affichage des pages sera particulièrement rapide quelle que soit la vitesse de la connexion internet. Les ordinateurs portables bénéficient par ailleurs d'une autonomie accrue (Mighty parle notamment de deux heures supplémentaires en moyenne).

En soit, ce service ressemble à une version simplifiée des ordinateurs dans le cloud comme Shadow, puisque on est sur le même type de service, à la différence que Mighty est strictement dédié à la navigation internet. Sachant cela, on est donc assez surpris par le prix très élevé que compte facturer Mighty : 30 dollars par mois – soit le prix d'un abonnement Shadow il y a quelques années. Aujourd'hui Shadow propose l'accès à un PC complet dans le cloud pour à peine 12,50 € par mois, avec les mêmes avantages, même sur les machines peu puissantes, et surtout la possibilité de l'utiliser pour tout ce qui vous passe par la tête, y compris pour jouer à des jeux vidéo.

Mighty rétorque néanmoins qu'en limitant l'expérience au navigateur, le service s'adresse à un public plus large, moins technique. La firme cible en particulier les professionnels qui veulent améliorer leur productivité sur des ordinateurs avec des fiches techniques modestes, sans devoir acheter une nouvelle machine. Si Mighty vous intéresse, sachez que le service est pour l'instant en phase de bêta fermée. Vous pouvez néanmoins enregistrer votre adresse email sur le site pour tenter d'obtenir un accès bêta (que l'on espère gratuit…).