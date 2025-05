Vous risquez bientôt de ne plus savoir comment décrocher ou raccrocher votre téléphone Android

L'application Téléphone de Google pourrait adopter une nouvelle manière de décrocher et de raccrocher les appels dans une prochaine mise à jour. Un changement qui, s'il se réalise, sera vraisemblablement notifié aux utilisateurs. Mais il faudra tout de même faire attention… au risque de se retrouver dans des situations potentiellement embarrassantes.

Google pourrait bientôt changer la façon dont on décroche et raccroche nos smartphones Android. En tout cas dans l'application Téléphone officielle de la firme. Nos confrères de 9to5Google affirment en effet avoir trouvé plusieurs lignes de code en ce sens en analysant la dernière version bêta du programme.

Pour l'instant, Téléphone permet de décrocher en appel en faisant un swipe vers le haut. Le raccrochage se fait tout simplement en appuyant sur un bouton. Mais on voit que Google cherche depuis un certain temps à changer la façon dont on interagit avec les appels entrants. L'année dernière, certains testeurs ont constaté l'apparition de boutons “Refuser” et “Décrocher” sur l'interface.

Google repense la façon dont on décroche ou raccroche les smartphones Android

L'application permettait, au demeurant, toujours de décrocher les appels avec la même gestuelle. Mais il faut visiblement se préparer à un changement radical, si on en croit un autre test réalisé un peu plus tôt dans l'année, et ce qui ressort du code de Téléphone par Google version 177 analysé par nos confrères. En effet, la firme a fait apparaitre il y a quelques mois dans une autre bêta une nouvelle interface en forme de pilule lorsque le mobile sonne.

Cet élément remplaçait se substituait à ce qui se trouvait en bas de l'écran. Pour accepter l'appel, il faut alors swiper vers la droite. Tandis qu'un swipe vers la gauche permet de refuser l'appel. Cette nouvelle interface, testée en mars dans la version 166, n'a pas été activée dans les versions stables de l'application. En tout cas à ce jour. Car il semble que l'idée est bel et bien en train de faire son chemin.

À côté d'une autre modalité qui fait décrocher le mobile en le tapotant. Dans la version 177, on trouve en effet deux lignes de code qui indiquent la possibilité de choisir entre la nouvelle gestuelle de décrochage et la possibilité de tapoter l'écran pour décrocher. Il faudra donc faire très attention de bien sélectionner la modalité qui vous convient le mieux dans les réglages de l'application.

Et surtout de vous faire à cette nouvelle gestuelle – qui risque bien de vous faire raccrocher ou décrocher par erreur pendant quelques jours si vous l'oubliez. L'arrivée de cette nouveauté dans Téléphone par Google devrait a priori coïncider avec le passage de l'application au nouveau langage design Material 3 Expresssive.