Vous recevez trop de notifications à la suite et ça vous déconcentre ? Activez cette nouvelle option d’Android 15

Dans sa mise à jour de mars 2025, Android 15 a introduit une fonctionnalité très pratique pour être moins dérangé par les notifications qui s'enchaînent. Voici comment l'activer.

Nous avons tous un(e) ami(e) qui, pour une raison obscure, préfère nous envoyer 10 messages de 3 mots chacun au lieu d'un seul plus long. Et quand bien même ce n'est pas le cas, il arrive que les participants d'une conversation de groupe dont vous faites partie s'emballent et échangent sans s'arrêter pendant plusieurs minutes. Dans l'une ou l'autre des situations, votre smartphone va se mettre à sonner de nombreuses fois, vous empêchant de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire.

Ce ne sont là que deux exemples où l'on aimerait bien un peu de calme, mais sans avoir à mettre son mobile en silencieux au risque de manquer un appel important. Google a pensé à vous avec une option d'Android 15 tout juste déployée avec la mise à jour de mars 2025 : la limitation des notifications. On vous explique comment vous en servir.

Comment activer la limitation des notifications sous Android 15

Avant toute chose, assurez-vous que votre smartphone a bien reçu la mise à jour d'Android 15 de mars, soit la dernière en date à l'heure où nous écrivons ces lignes. Une fois cela fait, l'activation de la fonction est très simple :

Rendez-vous dans l'application Paramètres du mobile. Appuyez sur Notifications. Descendez jusqu'à la rubrique Général et touchez Limitations des notifications. Activez Utiliser la limitation des notifications.

C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. À partir de maintenant, comme l'indique la description, “si vous recevez beaucoup de notifications en peu de temps, votre appareil [réduira] le volume et les alertes pendant 2 minutes maximum“, et ce automatiquement.

Afin de ne rien manquer d'important, “les appels, les alarmes et les conversations [définies comme] prioritaires ne sont pas affectés”. Si cela ne vous suffit pas, nous vous invitons à consulter notre guide qui vous détaille toutes les options disponibles pour reprendre le contrôle de vos notifications sur Android.