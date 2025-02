Vous pouvez monter cette maison pliable seul en 60 minutes, et sans aucun outil

Une entreprise spécialisée dans la création de maison miniature dévoile son dernière modèle pliable. En une heure, il se déplie pour proposer tout le confort moderne dans un espace réduit.

Beaucoup de gens rêvent d'avoir une maison. Mais presque autant se rendent compte que celles disponibles sur le marché sont largement au-dessus de leur moyens. C'est à partir de ce constat que certains se tournent vers les maisons miniatures, ou, comme on les appelle le plus souvent, les “tiny houses“. Plusieurs entreprises s'en sont fait une spécialité au fil des ans, chacune essayant de se démarquer par une approche particulière. Celle de Boxabl est la suivante : vous fournir une maison pliable à emporter partout et à déployer rapidement.

Son dernier modèle, la Baby Box, en est la parfaite illustration. Elle vous est livrée sous la forme d'un genre de container de 4,5 m de long pour 1,98 m de large. Placé sur une remorque, il pèse 1 315 kg, pour une masse tractable de 454 kg. Selon son fabricant, il est possible de transformer cette boîte en maison habitable en seulement 60 minutes, seul et sans outil. Impressionnant, mais que trouve-t-on à l'intérieur ?

Une heure pour bâtir une maison seul, sans outil ? C'est possible d'après ce fabricant de tiny houses

La Baby Box contient tout le nécessaire : une cuisine équipée d'un évier, d'un petit frigo et d'une plaque de cuisson, une salle de bain/toilette avec douche, un canapé qui sert aussi de lit, un espace salle à manger et un placard/dressing d'entrée. L'ensemble tient sur 11,35 m² de surface. Une pompe à chaleur permet d'obtenir de l'eau froide ou chaude depuis le réservoir d'eau de 114 litres, tandis qu'une climatisation réversible s'occupe de réchauffer ou rafraîchir les pièces.

L'alimentation en eau se fait en se branchant via un robinet et l'électricité provient de 2 batteries 12 volts. Sécurité oblige, la Baby Box intègre des détecteurs de fumée, de CO2 et un extincteur. La maison pliable est vendue 19 999 $, sachant qu'il s'agit d'un prix de lancement provisoire avant de passer à 29 999 $. Elle n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis. Les acheteurs doivent s'armer de patience : Boxabl privilégie les commandes d'au moins 50 exemplaires.