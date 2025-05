Le Pixel 10 apparaît dans l’une des fuites les plus improbables de ces dernières années

Publicité, slogan, coloris, fonds d'écran… Google a bien du mal à conserver le mystère autour de ses futurs Pixel 10.

Le Pixel 10 a fait l'objet d'une avalanche de fuites au cours de ces derniers jours. La plus étonnante d'entre elle est sans aucun doute le tournage d'une publicité pour le smartphone sur une plage de Vancouver, au Canada. Un certain Mark Teasdale a filmé la scène et a partagé une vidéo sur X (Twitter), nous montrant ce qui semble être un Pixel 10 Pro (ou un Pixel 10 Pro XL) dans les mains de membres de l'équipe technique, ainsi que des storyboards du futur clip publicitaire.

On y découvre le design du smartphone, ainsi que le slogan choisi par Google pour en faire la promotion : “Ask more of your phone”, que l'on peut traduire par “Exigez plus de votre smartphone”. Étant donné les récentes annonces de l'entreprise à sa conférence I/O, on peut s'attendre que les nouvelles fonctionnalités promises par le Pixel 10 seront essentiellement liées à l'IA.

Les coloris des Pixel 10 dévoilés

Les fuites concernant les smartphones sont monnaie courante et touchent tous les constructeurs. Mais elles proviennent généralement d'informateurs sur les lignes de production, de partenaires ou accessoiristes, et de documents marketing. Il est assez rare d'assister à un leak de ce type et de cette envergure, surtout à une date aussi éloignée de la sortie des appareils.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75 — Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025

Et ce n'est pas tout puisqu'une autre source, Mystic Leaks, a publié sur Telegram les différents coloris qui seront disponibles pour la série.

Le Pixel 10 se déclinerait en :

Obsidienne (noir)

Bleu

Iris (violet)

Limoncello (jaune)

Les Pixel 10 et 10 Pro en :

Obsidienne (noir)

Vert

Sterling (gris)

Porcelaine (blanc)

Outre le traditionnel coloris noir, proposé pour tous les modèles, Google veut différencier la gamme Pro avec des couleurs sérieuses (blanc, gris), tandis que le Pixel 10 de base se distingue avec des choix un peu plus fantaisistes (jaune, violet). Cette stratégie a déjà pu être observée chez d'autres marques, comme Samsung ou Apple.

Le même Mystic Leaks a aussi dévoilé des dizaines de fond d'écran qui devraient être disponibles par défaut sur les mobiles de la série Pixel 10.