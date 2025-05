Vous pensez que toutes les voitures haut de gamme se valent ? Attendez de voir ce test de recharge

Un test très précis vient de départager deux voitures électriques sur un point essentiel. Il ne s’agit pas de confort ou de design, mais d’un critère bien plus concret. Et les résultats sont loin d’être évidents.

Pour de nombreux conducteurs, le temps de recharge reste l’un des principaux freins au passage à l’électrique. Si l’autonomie progresse à chaque nouvelle génération de batteries, la rapidité avec laquelle un véhicule peut récupérer de l’énergie est devenue un indicateur clé. Gagner plusieurs dizaines de kilomètres en quelques minutes sur une borne rapide change la manière de voyager. À mesure que les puissances de recharge augmentent, certains modèles haut de gamme repoussent les limites et redéfinissent les standards du marché.

C’est justement sur ce point qu’un test mené par Tom Moloughney, spécialiste de la chaîne YouTube State of Charge, a comparé deux véhicules particulièrement performants. Le protocole est clair : recharge complète de 0 à 100 % sur une borne publique EVGo de 350 kW, même lieu, même moment, mêmes conditions extérieures. Les deux modèles choisis sont la Porsche Taycan, bien connue pour sa rapidité de charge, et la Lucid Gravity, un SUV électrique plus récent mais très prometteur. L’objectif : mesurer précisément la vitesse à laquelle chaque voiture accepte l’énergie, et ce que cela signifie sur la route.

La Lucid Gravity prend l’avantage en autonomie réelle sur la Porsche Taycan

Les données montrent une progression rapide pour les deux modèles. La Taycan atteint 80 % en seulement 19 minutes, quand la Gravity en demande 27. Mais celle-ci récupère environ 10 kWh supplémentaires, ce qui représente près de 50 km de plus en autonomie. Sa batterie plus grande et sa capacité à maintenir une puissance élevée expliquent ce résultat. En recharge partielle, ce sont ces détails qui font la différence pour les longs trajets.

Pour une charge complète, la Taycan met 53 minutes, contre 74 pour la Gravity. Mais dans la réalité, la plupart des recharges s’arrêtent à 80 %, car au-delà, la vitesse diminue fortement. Sur ce segment crucial, les deux voitures sont très performantes, avec un léger avantage en vitesse pour la Porsche. Cependant, la Lucid Gravity récupère plus d’énergie et donc plus de kilomètres, ce qui peut faire une vraie différence sur un long trajet. Pour les conducteurs qui privilégient l’autonomie réelle à la vitesse de charge pure, la Gravity s’impose comme un meilleur choix.