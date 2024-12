Vous ne verrez pas disparaître Android Auto de sitôt dans les voitures Hyundai, voici pourquoi

Alors que certains constructeurs automobiles envisagent de délaisser Android Auto, Hyundai fait un choix différent. La marque affirme vouloir continuer à proposer cette option à ses clients, pour leur offrir toujours plus de liberté et de connectivité.

Les systèmes embarqués dans les voitures évoluent rapidement en intégrant des technologies toujours plus sophistiquées. Android Auto et Apple CarPlay ont transformé la façon dont les conducteurs interagissent avec leurs véhicules, en rendant les fonctionnalités de leur smartphone accessibles directement sur le tableau de bord. Cependant, certains constructeurs automobiles, comme GM ou encore Renault avec son système openR link, explorent d’autres voies. Ils cherchent à développer leurs propres plateformes embarquées pour mieux le contrôler utilisateur et limiter leur dépendance aux solutions externes.

Hyundai, en revanche, refuse de suivre cette tendance et réaffirme son engagement envers Android Auto et Apple CarPlay. Selon Olabisi Boyle, vice-présidente en charge de la stratégie produit et de la mobilité chez le constructeur, la priorité est de proposer un maximum d’options aux utilisateurs. Ces systèmes sont perçus comme des outils pratiques et populaires, répondant aux besoins de connectivité des conducteurs. La société adopte ainsi une approche plus centrée sur son public, cherchant à garantir une transition progressive tout en conservant les technologies actuelles.

Hyundai continue de miser sur Android Auto et Apple CarPlay

Hyundai a intégré Android Auto pour la première fois en 2015 sur certains modèles, avant d’étendre progressivement cette fonctionnalité à une large partie de sa gamme. Aujourd’hui, la compatibilité avec ce dernier reste une des raisons qui attirent les acheteurs, en particulier ceux qui cherchent à connecter facilement leur smartphone à leur véhicule. Contrairement à d’autres marques qui explorent des solutions alternatives basées sur Google, le constructeur préfère maintenir un équilibre entre innovation et continuité.

Toutefois, Hyundai ne ferme pas la porte aux évolutions futures. La marque travaille sur des systèmes embarqués plus avancés, capables de répondre à des besoins que nous n’imaginons pas encore. Pour le moment, elle reste convaincue que retirer Android Auto ou CarPlay serait prématuré. L'entreprise montre ainsi qu’elle écoute ses clients, tout en prenant le temps d’évaluer les nouvelles technologies avant de faire des choix radicaux.

Source : InsideEV