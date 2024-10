Renault va transformer votre voiture en salle de cinéma grâce à Canal+, voici quand ça arrive

Renault et Canal+ viennent de dévoiler une nouvelle collaboration qui pourrait bien surprendre les utilisateurs de voitures connectées. Cette nouveauté sera bientôt disponible à bord pour transformer les moments d'attente en véritables instants de divertissement.

Les systèmes connectés dans les voitures modernes offrent une grande variété de services pour améliorer la conduite et le confort des passagers. Par exemple, le système OpenR Link de Renault permet d'accéder à des services comme la navigation GPS, l'écoute de musique via Spotify, ou encore la gestion des appels grâce à Android Auto. Aujourd'hui, le constructeur français va encore plus loin en intégrant une célèbre plateforme de divertissement dans ses véhicules afin d'enrichir encore davantage les possibilités à bord.

Canal+ vient d’annoncer un partenariat exclusif entre Renault qui permettra aux conducteurs et passagers en France, Suisse et Pologne d'accéder directement aux programmes de la célèbre chaîne via une application. Disponible à partir du 4 octobre 2024, cette dernière proposera un large éventail de contenus : films, séries, documentaires et des événements sportifs en direct ou à la demande.

Renault et Canal+ proposent une nouvelle façon de se divertir à bord des véhicules

La nouvelle application Canal+ sera ainsi préinstallée sur des modèles comme la Renault 5 E-Tech électrique et d'autres véhicules équipés du système OpenR Link comme la Mégane E-Tech. Cette nouveauté sera particulièrement utile lors des arrêts ou et surtout, des recharges, moments durant lesquels les passagers pourront profiter des contenus de la chaîne de manière simple et intuitive.

Ce service s'ajoute aux nombreuses fonctionnalités déjà disponibles à bord des véhicules Renault, qui continuent d'enrichir l'offre pour les utilisateurs. Pour Canal+, cette initiative marque une nouvelle étape dans l'expansion de son service, désormais disponible sur une nouvelle plateforme. Les visiteurs du Mondial de l'Automobile 2024 à Paris, qui se tiendra du 14 au 20 octobre, pourront découvrir cette nouvelle fonctionnalité en avant-première et l'essayer dans les véhicules de la marque équipés du système OpenR Link.

Pour célébrer ce lancement, Canal+ a produit une campagne publicitaire intitulée « attente is the new cool », avec deux spots qui seront diffusés à partir du 4 octobre sur les chaînes du groupe et sur leurs plateformes numériques.