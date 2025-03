Vous ne savez pas quoi demander à Gemini ? L’IA va bientôt vous souffler des idées

Google teste un ajout à l'application Gemini sur Android. Sur l'interface qui s'affiche quand l'IA est interpellée s'ajoutent des suggestions pour aider les indécis à démarrer la conversation.

L'intelligence artificielle Gemini de Google est bien pratique. Celle que l'on appelait Bard au moment de sa sortie permet de nombreuses choses et s'enrichit constamment de nouvelles fonctionnalités. Elle est même capable de vous dire si la personne que vous avez au bout du fil est en réalité un arnaqueur. Lancer ce qui est aujourd'hui un assistant dont beaucoup ne peuvent plus se passer est on ne peut plus simple sur Android. Dites “Hey Google” (bientôt “Hey Gemini“) et la barre vous incitant à taper du texte ou parler s'affiche.

Seulement voilà : on a beau savoir que l'IA peut tout faire ou presque, parfois on ne sait pas quoi lui dire. Gemini attend, mais c'est la page blanche et l'interface disparaît au bout de quelques secondes face à votre silence qui n'a que trop duré. Un changement repéré dans la dernière version bêta de l'application, numérotée 16.9.39.sa.arm64, montre que Google veut doter son IA d'un moyen de briser la glace en douceur.

Sur Android, l'IA Gemini va vous suggérer des choses à lui demander

L'idée est on ne peut plus simple. À tel point qu'on se demande pourquoi elle n'est pas déjà implémentée : des suggestions. Au-dessus de la zone dans laquelle vous pouvez écrire votre requête apparaîtront des exemples de ce dont Gemini est capable. Cela va du plus général, “Dis-moi ce que tu peux faire“, au plus particulier, “Débats du libre arbitre dans un monde déterministe”, en passant par “Fais des recherches sur ce sujet“.

Chaque suggestion s'affiche dans une capsule individuelle. Appuyer dessus entre la requête dans la zone dédiée afin que vous puissiez la lancer telle quelle ou la modifier avant. Pour l'heure, on ne sait pas si les idées seront génériques ou élaborées en fonction de vos requêtes précédentes et autres informations permettant de les personnaliser.

Source : Android Authority