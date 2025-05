Vous ne perdrez plus jamais vos clés grâce à cette nouveauté d’Android

Android passe à la vitesse supérieure pour retrouver vos objets égarés. Une nouvelle interface plus claire et plus précise arrive dans Find My Device. La technologie utilisée permet un repérage en temps réel à quelques centimètres près.

Avant même sa conférence Google I/O prévue pour la fin du mois, la firme de Mountain View a dévoilé les grandes nouveautés à venir sur Android pour 2025. Présentées dans une émission spéciale baptisée The Android Show, ces annonces mettent l’accent sur un design modernisé, une intelligence artificielle plus poussée et de nouvelles options de sécurité. Le système Android 16, prévu pour l’automne, s’annonce comme une évolution majeure pour de nombreux utilisateurs.

Parmi les améliorations apportées, la localisation d’objets prend une place importante. Le service Find My Device, désormais rebaptisé Find Hub, bénéficie d’une refonte complète. Il sera capable de repérer des appareils Android, des accessoires connectés et des balises Bluetooth, même lorsqu’ils sont hors ligne. Google y ajoute surtout une interface inédite couplée à une technologie bien plus précise que le Bluetooth classique : l’Ultra Wideband.

Grâce à l’Ultra Wideband, Find Hub permet désormais de localiser des objets avec une précision au centimètre près. Une capture d’écran publiée sur le réseau X montre la nouvelle interface : une grande flèche animée apparaît à l’écran, accompagnée d’un compteur de distance en temps réel. Cette méthode rappelle ce que propose Apple avec ses AirTags. Jusqu’à présent, il fallait se déplacer au hasard avec son téléphone pour espérer capter un signal approximatif de la balise. Cette nouvelle approche réduit considérablement le temps de recherche et simplifie le processus.

La mise à jour sera disponible d’ici la fin du mois de mai. Le premier accessoire compatible sera la Moto Tag, équipée de la puce UWB. D’autres objets suivront, notamment des valises connectées des marques Mokobara et July. Google prépare aussi l’intégration de la localisation par satellite pour les zones sans réseau mobile. Enfin, des partenariats sont en cours avec des compagnies aériennes pour faciliter le suivi des bagages en temps réel. Avec cette évolution, Android élargit considérablement les possibilités de son réseau de localisation.

Exclusive? Here's the first look at the UWB directional Find My Device (Find Hub) UI with an arrow and distance to the Moto Tag tracker.

