Google vient de lâcher toutes les nouveautés Android pour 2025, on vous résume tout

Quelques jours avant son événement Google I/O, la firme de Mountain View a présenté plusieurs nouveautés Android. Une refonte visuelle, des fonctions d’IA plus poussées et de nouvelles options de sécurité sont au programme. Le tout a été dévoilé dans un format vidéo baptisé The Android Show.

Chaque année, Google organise sa conférence développeurs pour détailler les évolutions majeures de ses produits. En amont de cette édition 2025, un événement séparé a été diffusé pour donner un aperçu des nouveautés liées à Android. Cette présentation, intitulée The Android Show : I/O Edition, a permis de découvrir les premiers changements avant les annonces plus techniques attendues fin mai.

L’un des éléments les plus visibles concerne le design. Google introduit Material 3 Expressive, une nouvelle déclinaison de son langage visuel. Elle apporte plus d’animations, de couleurs et une typographie plus marquée, aussi bien sur Android 16 que sur Wear OS 6. L’objectif est de rendre l’interface plus vivante, plus lisible et plus attractive, notamment pour un public plus jeune. Cette mise à jour sera disponible en version bêta sur certains appareils Android dès le mois de juin.

Android 16 mise sur l’IA, un nouveau design et des outils de sécurité renforcés

Google a également annoncé l’intégration plus poussée de son assistant Gemini, déjà déployé sur Android, le web et iOS. Désormais, il s’étend à d’autres supports comme :

Wear OS, pour gérer les fonctions vocales sur les montres connectées ,

sur les , Android Auto , avec Gemini Live pour des échanges en langage naturel en voiture,

, avec pour des échanges en langage naturel en voiture, Google TV , pour suggérer des films et séries selon vos préférences,

, pour et séries selon vos préférences, et la nouvelle plateforme Android XR, dédiée à la réalité mixte, dont les détails seront présentés au Google I/O.

Enfin, Android 16 introduira plusieurs fonctionnalités liées à la sécurité et à la localisation. Un modèle d’IA amélioré détectera mieux les spams et arnaques, comme les faux péages routiers. Il sera aussi possible de vérifier l’identité d’un interlocuteur avec un nouvel outil d’échange de clés de chiffrement. Par ailleurs, le service Find My Device devient Find Hub, capable de localiser les appareils Android, accessoires compatibles et balises Bluetooth, même hors réseau grâce à la connectivité satellite. Une prise en charge plus large des puces ultra-wideband permettra un suivi plus précis.