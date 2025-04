Vous n’avez pas envie d’appeler vos grands parents ? Cette IA bluffante le fait à votre place

Une IA se propose d'appeler les seniors à la place de leurs enfants et de leurs petits enfants. Avant de transmettre un résumé des conversations, et même de l'humeur de la personne au bout du fil. Une façon de reconnecter les seniors de plus en plus frappés par l'isolement.

Appelez-vous vos grands-parents assez souvent ? Entre le travail, les enfants, et les aléas de tous les jours, trouver le temps de discuter avec les personnes âgées n'est pas toujours simple. Pourtant, appeler régulièrement ses proches d'un certain âge est essentiel – autant pour les stimuler que pour les connecter à votre famille.

Un besoin qui gagne en importance d'année en année face à l'isolement croissant des seniors. Le résultat à la fois d'une évolution sociétale des liens familiaux, et de la distance qui s'introduit souvent en avançant en âge – surtout avec les jeunes générations. Ce problème est sans doute l'une des applications les plus intéressantes des modèles les plus avancés d'IA. Et c'est justement le crédo de la firme américaine Intouch.

Comment cette IA change la donne pour les personnes âgées et leurs familles

Pour une trentaine d'euros par mois, la firme propose d'appeler régulièrement vos grands parents pour s'enquérir de leurs nouvelles et faire un peu la conversation. Au passage, l'IA d'Intouch en profite pour faire un état des lieux de ce que la personne ressent, et note les émotions qu'elle perçoit dans sa voix.

La voix elle-même de l'intelligence artificielle qui pilote totalement l'appel est naturelle, humaine – et ne laisse à aucun moment penser que l'on parle à un ordinateur. Le tout sans jamais tromper son interlocuteur sur qui initie la conversation, puisque l'appel commence toujours par les mots “bonjour, c'est Intouch, j'espère que vous passez une journée agréable”.

De son côté, l'abonné au service reçoit sur son smartphone un résumé synthétique de la conversation avec les remarques de l'IA. Dont ce qu'elle a pu percevoir dans les émotions de son interlocuteur. Dans le cas où ce dernier aurait une question rapide à poser à son proche sans avoir le temps de passer l'appel, un chat permet de demander à l'IA de le faire à votre place. Le tout avec la réponse via une notification une fois la conversation terminée.

L'ensemble doit inciter l'utilisateur du service à rappeler lui-même la personne. Le tout avec un aperçu des sujets dont il peut discuter pour passer un moment le plus agréable possible. Bien sûr, certains trouveront cette évolution problématique. Il y a toutefois de vraies raisons de se demander si l'alternative, c'est à dire interagir peu, mais sans IA, est réellement meilleure pour les personnes d'âge avancé.