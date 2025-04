ChatGPT n’a plus la mémoire courte, et ça fait un peu peur

Imaginez un ami qui se souvient de chaque détail de vos conversations… mais en moins sympa. ChatGPT vient de franchir cette étape. Mémoire longue, solutions pour éviter cela : on vous explique comment ça marche.

La dernière mise à jour de ChatGPT lui offre une mémoire quasi humaine… enfin, presque. OpenAI a annoncé cette semaine que son chatbot peut désormais se souvenir de vos anciennes discussions et utiliser ces infos pour personnaliser ses réponses. Une fonction activée par défaut pour les abonnés Pro et Plus, sauf en Europe. De quoi rendre les échanges plus fluides, ou plus effrayants, selon votre sensibilité.

Selon Sam Altman, le patron d’OpenAI, cette évolution est une étape clé vers des IA vraiment personnalisées. Concrètement, le chatbot stocke deux types de données : les « souvenirs » que vous lui demandez explicitement de retenir (comme votre allergie aux cacahuètes) et des éléments glanés dans votre historique de chats. Vous pouvez lui demander ce qu’il sait de vous, et lui ordonner d’oublier.

ChatGPT peut aussi tout oublier sur vous

Dans les paramètres, sous l’onglet Personnalisation, deux options apparaissent : Référencer l’historique et Sauvegarder des souvenirs. La première permet à ChatGPT de puiser dans vos anciennes conversations pour affiner ses réponses. La seconde sert à stocker des infos cruciales, avec une limite de stockage. Si la mémoire est pleine, il faudra faire du tri, comme sur votre téléphone.

Problème : cette fonctionnalité reste indisponible dans l’EEE, au Royaume-Uni et en Suisse, le temps de valider les conformités RGPD. Les utilisateurs concernés devront patienter, comme c’est souvent le cas avec les nouvelles fonctionnalités impliquant l’intelligence artificielle.

Pour les autres, OpenAI rassure : il est possible de désactiver la mémoire, ou de passer en Chat temporaire pour discuter incognito. Google avait lancé une option similaire sur Gemini en février, mais ChatGPT va plus loin en mémorisant aussi les préférences implicites.

Reste la question de la vie privée. Même si OpenAI promet un contrôle total, l’idée qu’une IA retienne vos goûts ciné ou votre dernière rupture peut être embêtant. La solution ? Aller vérifier régulièrement ce que ChatGPT sait de vous… et lui rappeler que certaines choses doivent rester entre vous et votre journal intime.