Vous n’allez plus reconnaître Google Chrome sur Android après cette mise à jour

Google Chrome version 135 débarque sur le Play Store des smartphones Android. Avec du changement surtout côté design. Le navigateur affiche désormais les pages web de bord à bord, et rend la barre de navigation transparente.

Il était une fois Google

Le design de l'application Android de Google Chrome change significativement avec l'arrivée de la version 135. Le navigateur se dote en effet d'un affichage des pages en pleine largeur, avec une barre de navigation qui se fait également beaucoup plus discrète. De quoi laisser plus de place aux pages web pour une expérience nettement plus immersive.

Le changement suit une évolution plus générale du langage design du système Android que Google adopte de plus en plus à chaque mise à jour. Désormais, la barre d'adresse reste ainsi visible lors du chargement, mais disparait dès que l'on fait défiler le contenu. Autre changement : en bas de l'écran, la barre gestuelle s'affiche également au-dessus d'un bandeau blanc.

Ne paniquez pas si la barre de navigation disparaît

Un fond qui disparaît lui aussi lors du défilement. Pour faire réapparaitre la barre de navigation, et le fond sur la barre gestuelle au bas de l'écran, il suffit tout simplement de refaire défiler la page vers le haut. Un mécanisme qui s'avère plutôt intuitif à l'usage. Mais qui risque, initialement, de dérouter certains utilisateurs.

L'activation de ce nouveau design implique deux choses. Il faut d'abord mettre à jour le navigateur Google Chrome à la version 135 qui comprend le code qui permet ces changements. Toutefois, le nouveau design ne sera pas forcément activé dès l'installation. Comme souvent avec les applications de Google, il y a aussi une composante côté serveur.

La firme déploie ainsi les nouvelles fonctionnalités progressivement, ce qui signifie que le nouveau design pourrait arriver assez soudainement quelques jours après l'installation. Relevons au passage que la firme met la priorité sur les appareils dotés de petits écrans comme les smartphones – en particulier ceux dotés d'une surcoupe intégrant déjà une barre gestuelle au bas de l'écran.

Les autres appareils et les tablettes ne sont pour l'instant pas concernées par ces nouveautés. Pour ces dernières, l'attente ne devrait toutefois pas être très longue. À en croire nos confrères de 9to5Google, puisqu'une mise à jour spécifique aux grands formats d'écran devrait prochainement arriver.