Google Chrome se met à vibrer, mais ce n’est pas pour vous alerter d’un SMS

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité subtile à Chrome sur Android. Sa dernière mise à jour apporte une nouveauté discrète mais utile en introduisant une légère vibration lors du rafraîchissement des pages.

Google Chrome continue d’évoluer avec des ajouts réguliers qui rendent la navigation plus agréable et intuitive. Qu'il s'agisse de fonctionnalités avancées comme l'intégration de Google Lens ou de petites améliorations de l'interface, chaque mise à jour vise à affiner son utilisation. Il a aussi récemment introduit un changement dans la manière de visualiser l'historique afin de mieux comprendre les sites visités via des applications tierces. Ces ajustements, bien que parfois discrets, contribuent à améliorer le confort des utilisateurs au quotidien.

Avec la version 128 de Chrome sur Android, Google a introduit une nouveauté tactile, une légère vibration qui se déclenche lorsque l'utilisateur tire vers le bas pour rafraîchir une page. Ce retour physique permet de signaler que le rafraîchissement est en cours. Il offre une confirmation rapide et intuitive de l'action effectuée. Cette dernière se produit uniquement lors du geste de tirer vers le bas depuis le haut de la page, ce qui distingue cette action du simple appui sur le bouton de rafraîchissement dans le menu.

Google Chrome 128 vibre pour signaler le rafraîchissement des pages

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée sur des appareils populaires comme le Google Pixel 7, le Pixel 7 Pro et le Samsung Galaxy S23, bien que d'autres modèles Android devraient également en bénéficier prochainement. Le déploiement de Chrome 128 a commencé le 26 août 2024 via le Play Store. Il est progressif, et la mise à jour sera accessible à un nombre croissant d'utilisateurs dans les jours à venir. Ce processus permet à la société de s'assurer que la fonctionnalité est bien intégrée et fonctionne correctement sur une large gamme d'appareils.

Ce petit ajout montre comment Google continue de peaufiner Chrome pour le rendre toujours plus pratique à utiliser. Bien que cette vibration puisse sembler insignifiante, elle renforce la sensation de réactivité du navigateur en rendant chaque action plus tangible et confirmée. À mesure que le déploiement se poursuit, ces petites améliorations viendront compléter les efforts de Google pour optimiser Chrome et améliorer son utilisation. Les utilisateurs d'Android pourront bientôt profiter pleinement de cette nouveauté qui ajoute une touche de confort à leur navigation quotidienne.