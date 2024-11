Vous hésitez encore à acheter une voiture électrique ? Les prix vont bientôt baisser, cette étude l’affirme

D'après une récente étude de la Goldman Sachs, les prix des voitures électriques devraient bientôt baisser drastiquement. On vous explique pourquoi.

On le sait, de nombreux Français hésitent encore à abandonner leur voiture thermique au profit de l'électrique, et ce pour plusieurs raisons. Il y a évidemment ces inquiétudes, pas toujours fondées, sur l'autonomie et la recharge. Mais il y a surtout le prix, généralement plus élevé pour une électrique.

Pour inciter les utilisateurs à passer le cap, de plus en plus de constructeurs se sont engagés ces dernières années à lancer des véhicules abordables. On pense par exemple avec Renault avec sa future Twingo électrique sous les 20 000 €, ou encore la R5 e-Tech en finition Evolution, annoncée à 23 990 € une fois le bonus éco déduit. Volkswagen doit également lancer la remplaçante de l'e-Up, une citadine électrique qui devrait être vendu aux alentours des 20 000 €.

Mais là où le bât blesse, c'est qu'on attend toujours ces modèles plus accessibles. Citroën a certes pris les devant avec la ë-C3, mais les propositions restent encore rares à ce tarif chez les marques françaises du moins.

Mais rassurez-vous, d'après une récente étude menée par la Goldman Sachs, les prix des voitures électriques devraient baisser drastiquement dès 2026. La cause ? La diminution constante du coût du pack de batterie au kWh.

Des batteries moins chères, des voitures moins chères

Entre 2022 et 2023 déjà, le kWh a perdu en moyenne 4 dollars, passant alors de 153 à 149 dollars. Et selon le rapport, cette dynamique devrait se poursuivre, avec une grande chute des prix attendue entre 2024 et 2026.

Pour la Goldman Sachs, il y a deux explications à cette baisse des prix. Il y a tout d'abord les progrès réalisés sur les packs de batterie. On pense par exemple aux batteries hybrides du chinois CATL, qui reposent à la fois sur du sodium et du lithium pour un coût de production moins élevé et des performances équivalentes.

En Europe, l'entreprise suédoise Northvolt a également présenté sa technologie de batterie au sodium. Doté d'une capacité énergétique de 160 W/kg, elle se place quasiment au niveau des batteries LFP (Lithium, fer et phosphate).

Et puis, il y a la baisse du coût des matières premières. Débutée en 2022, elle devrait logiquement se poursuivre jusqu'en 2030. Grâce à ces deux facteurs, la Goldman Sachs s'attend à une réduction de 40 % des prix des véhicules électriques.

Source : Automobile Propre