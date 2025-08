Vous galérez à cacher vos fichiers sur Pixel ? Google aurait (enfin) la solution

L’espace privé des Pixel s’améliore enfin. Une nouvelle fonction va permettre de cacher plus facilement ses fichiers personnels. Google comble une lacune que les utilisateurs dénonçaient depuis plusieurs mois.

Protéger ses données personnelles est devenu un enjeu important pour les utilisateurs de smartphones. Entre photos, documents ou applications sensibles, chacun cherche à garder certaines informations à l’abri. Les smartphones Android proposent depuis plusieurs années des fonctions de protection, mais Google avait pris du retard sur ce terrain avec ses Pixel. L’espace privé intégré dans Android 15 avait bien apporté une solution, mais son usage restait limité. Jusqu’ici, il était surtout utile pour masquer des applications, mais peu adapté à la gestion de fichiers.

Google travaille désormais à améliorer cette fonctionnalité. Selon Android Authority, une nouvelle option est apparue dans une version de test d’Android. Elle permettrait de transférer facilement des fichiers dans l’espace privé, ce qui n’était pas possible jusque-là sans manipulation complexe. L’ajout de fichiers personnels deviendrait aussi simple que l’installation d’une application dans cet espace. Ce changement était très attendu, notamment par ceux qui utilisent leur Pixel pour un usage pro ou partagé. Il s’agit clairement d’un pas vers un espace privé plus complet et plus accessible.

Google intègre un bouton “Ajouter” pour déplacer jusqu’à 2 Go de fichiers dans l’espace privé des Pixel

Un nouveau bouton “Ajouter” remplace désormais l’ancien bouton “Installer” dans le lanceur des Pixel. En appuyant dessus, deux choix s’affichent : installer une application ou ajouter des fichiers. Cette seconde option ouvre l’application Files by Google, à partir de laquelle l’utilisateur peut choisir les documents à cacher. Une fois sélectionnés, il est possible de les copier ou de les déplacer directement dans l’espace privé. Chaque transfert pourra contenir jusqu’à 2 Go de données ou 100 fichiers maximum. Cela permettrait de cacher rapidement photos, vidéos, PDF ou autres contenus sensibles.

La nouveauté n’est pas encore disponible dans Android 16 QPR1, qui devrait accompagner la sortie des Pixel 10. Elle pourrait arriver dans une version ultérieure, probablement avec Android 16 QPR2. Pour l’instant, seuls certains testeurs ont accès à cette fonction via une version Canary. En intégrant cette possibilité, Google rattrape enfin son retard face à Samsung ou Xiaomi, qui proposent depuis longtemps des solutions de ce type.