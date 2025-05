Vous êtes prêt à payer des jeux vidéo 80 € ou plus avec le sourire, cet analyste est formel

Selon un cabinet d'analyse, la récente augmentation des prix de certains jeux vidéo n'est pas un problème. Les joueurs sont prêts à mettre 80 € voire plus dans les titres qu'ils achetaient pour 50 ou 60 € il y a peu.

Tout augmente. Pas besoin d'être un spécialiste pour le constater dans la vie quotidienne. Parfois, c'est assez subtil, mais dans certains secteurs, c'est carrément flagrant. Le monde du jeu vidéo en est un parfait exemple. Entre la Switch 2 qui n'a plus grand chose à voir avec une console familiale et Microsoft qui augmente le prix des Xbox et de qui les accompagnent, s'adonner aux loisirs vidéoludiques va demander de revoir son budget.

Nous entrons dans une ère où 80 € sera le tarif de base pour la plupart des gros titres. Mario Kart World de Nintendo sera même proposé à 90 € dans sa version physique. De quoi décourager les futurs acheteurs ? Apparemment non. Pour Rhys Elliott, chef de l'analyse de marchés chez Alinea Analytics, ce n'est pas un problème : les joueurs sont prêts à accepter ces nouveaux barèmes.

Les joueurs paieront leurs jeux vidéo au prix fort sans sourciller selon un expert du secteur

“Nintendo et Xbox ayant augmenté les prix des logiciels, les vannes sont désormais ouvertes. Tous les éditeurs […] qui peuvent facturer 80 dollars le feront. Le marché le supportera. De nombreux joueurs sont prêts à payer des prix supérieurs à 70 dollars, comme le montre le nombre élevé de ceux qui sont prêts à payer 100 dollars pour un accès anticipé de quelques jours (qui peut atteindre des millions de dollars pour certains jeux, selon nos données)“, affirme l'expert à nos confrères d'IGN.

Il explique que cette situation devrait aboutir à des tarifs plus variés et un système où les joueurs les plus patients auront moins mal au portefeuille même en l'absence de promotions. “Je m'attends à voir des jeux lancés à 80 dollars, maximisant les ventes de lancement parmi les superfans, puis le prix diminuant au fil du temps, conduisant à une plus longue traîne pour les ventes de jeux premium“. Une chose est certaine en revanche : maintenant que l'augmentation est actée, il va falloir faire avec. La marche arrière n'est pas à l'ordre du jour.