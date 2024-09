Vous avez reçu un mail menaçant avec une photo de votre domicile ? Voici quoi faire

Une nouvelle forme d'arnaque commence à sévir. Les cybercriminels envoient des mails contenant des informations personnelles, dont une photo du domicile de la cible. Il ne faut pourtant pas s'inquiéter, on vous explique.

Qui n'a jamais reçu un mail d'un soi-disant hacker expliquant que nos données personnelles ont été piratées et qu'il faut payer un certain montant, de préférence en bitcoin, pour qu'elles ne soient pas dévoilées ? Si au début d'Internet, ils faisaient peur, difficile aujourd'hui de tomber dans le panneau tant nous sommes (malheureusement) habitués à ce genre de combine. Les cybercriminels doivent donc redoubler d'efforts pour rendre leurs menaces crédibles et surtout pousser les victimes à passer à la caisse.

La dernière idée qu'ils ont trouvé est de se servir d'une application bien connue : Google Maps. Pourtant le système de navigation a plutôt tendance à nous permettre d’éviter les escroqueries justement. Qu'en font les malfrats dans ce cas ? C'est assez simple.

Tout commence par la réception d'un mail en provenance d'une personne inconnue. Le ton est donné d'emblée : “Nous parlons de quelque chose de sérieux ici, et je ne joue pas. Vous ne savez rien de moi mais j'en sais BEAUCOUP sur vous et en ce moment, vous vous demandez comment, n'est-ce pas ?” Ce n'est que le début.

Si vous recevez un mail avec une photo de chez vous en pièce jointe, ne paniquez pas

L'auteur du message affirme qu'il a installé le malware Pegasus sur notre appareil. Ce logiciel espion a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années et le pirate s'en sert soit-disant pour “regarder tout ce qui s'affiche sur votre écran, allumer votre caméra et votre micro […]”, tout en ayant accès à “vos e-mails, contacts et comptes de réseaux sociaux“. N'y allons pas par quatre chemins : le but est de vous faire croire que le hacker possède des vidéos de vous en train de vous donner du plaisir devant des sites pour adultes. Il menace de les révéler, sauf si vous payez une rançon bien sûr.

Pour appuyer ses affirmations, il donne votre nom, prénom, adresse, et surtout une photo de votre domicile en pièce jointe. Rassurez-vous : il s'agit d'une simple capture d'écran de Street View sur Google Maps. La vérité est que votre PC ou smartphone n'est pas infecté par Pegasus, et que personne n'a pas de vidéos compromettantes dont vous êtes la star. Le cliché de chez vous est juste un moyen de vous le faire croire. Trouver les autres informations personnelles citées peut se faire assez facilement en toute légalité.

Si vous recevez un mail de ce genre, vous pouvez donc le mettre sereinement à la corbeille après avoir bloqué son expéditeur. Pour le moment, ils sont surtout envoyés aux États-Unis, mais il est fort probable qu'il arrive en France d'ici quelques semaines ou quelques mois.

Source : 404 Media