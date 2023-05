Scandale Pegasus : comment voir gratuitement le reportage Arte qui dévoile toutes les coulisses de l’affaire

Quelques jours seulement après la diffusion à la télévision, découvrez dès maintenant et en streaming le reportage signé Arte et intitulé “Pegasus, un espion dans votre poche” lié au scandale du logiciel Pegasus. Ce logiciel espion développé par la firme israélienne NSO avait infecté les téléphones de milliers de journalistes, militants et politiciens.

Souvenez-vous, il y a près d'un an, des pays avaient mis en place la plus grosse affaire d’espionnage depuis Snowden. Cette affaire d'espionnage avait révélé les pratiques de l'entreprise israélienne NSO pour compromettre plus de 50 000 numéros de téléphone grâce au logiciel espion Pegasus. Au total, ce sont plus de 65 pays qui ont espionné des personnalités politiques, des chefs d’Etat ou de gouvernement ou bien encore des membres de familles royales. D'ailleurs, le journal Le Monde avait révélé que des ministres en exercice et surtout le président français Emmanuel Macron figuraient sur la liste des numéros ciblés par le Maroc, considéré comme étant un pays “ami” de la France.

Lire aussi – Pegasus a trouvé son successeur, un nouveau malware espionne les journalistes et opposants politiques

“Pegasus, un espion dans votre poche”, un reportage à découvrir sur Arte

Après une diffusion à la télévision, la chaîne franco-allemande Arte a décidé de mettre en ligne “Pegasus, un espion dans votre poche” sur son compte officiel Youtube. Dans ce reportage très instructif d'une durée de plus de 90 minutes, la réalisatrice Anne Poiret montre comment l'association Forbidden Stories a pu accéder aux fuites de données, un an avant les révélations.

Au cours du documentaire, les téléspectateurs sont invités à voir les témoignages de journalistes, du patron de WhatsApp qui a attaqué NSO en justice ou bien d'une eurodéputée allemande ; mais aussi un vétéran anonyme de l’unité 8200 (service de renseignements le plus avancé de l'armée de défense israélienne Tsahal). Le reportage décrypte les techniques d'un système mondial d’espionnage qui est devenu hors de contrôle et qui a été utilisé comme un instrument de répression pour des régimes autoritaires.

“Pegasus, un espion dans votre poche” est disponible sur Youtube jusqu'au 11 septembre 2023. Passée cette date, le reportage sera encore visible sur la plateforme officielle Arte jusqu'au 18 novembre prochain.