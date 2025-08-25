Vous avez mis à jour Windows 10 récemment ? Cet ajout va vous agacer

Microsoft persiste et signe avec ses mises à jour Windows 10 imposant des choses dont on se passerait volontiers. Surtout que c'est loin d'être la première fois. Voici la dernière en date.

Les PC tournant sous Windows 11 ont beau être plus nombreux que ceux sous Windows 10 depuis juin dernier, l'écart n'est pas encore très marqué. Pourtant nous approchons inexorablement de la date fatidique du 14 octobre 2025, à laquelle Windows 10 sera officiellement abandonné par Microsoft. Le système d'exploitation ne recevra alors plus aucune mise à jour, que ce soit d'ajout de fonctionnalité ou de sécurité. En attendant, les “Patch Tuesday” continuent et le dernier en date cache une (mauvaise) surprise.

Si vous avez installé le dernier correctif déployé sur Windows 10, numéroté KB5063709, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange au redémarrage de votre PC. Impossible de le manquer puisqu'il s'agit d'un affichage en plein écran disant “Il est temps de mettre à jour votre PC avant la fin du support“. Vous avez sûrement déjà vu quelque chose de ce genre, ce n'est pas la première fois que Microsoft fait le coup de la publicité peu subtile.

La dernière mise à jour de Windows 10 intègre une “nouveauté” pénible

Après un paragraphe résumant ce que nous avons rappelé au début de cet article, vous avez le choix entre deux boutons. Le premier est bien mis en évidence et lance le téléchargement de Windows 11. Sinon, vous pouvez programmer son installation. Et si vous ne souhaitez faire ni l'un, ni l'autre, direction le coin inférieur gauche de l'écran, là où le bouton Converser Windows 10 est caché. Mais n'allez pas croire que cela vous tire d'affaire pour autant.

Comme l'explique Windows Latest, cliquer sur ce bouton lance une présentation sous forme de diapositives. Elle vante les mérites de Windows 11 et tente de vous convaincre de changer d'avis. Vous pouvez alors accepter ou refuser, sachant que cela n'empêchera pas la publicité de revenir. Si vous tenez absolument à rester sous Windows 10, n'oubliez pas que Microsoft propose 3 solutions dont une gratuite pour gagner un an de mises à jour supplémentaires.