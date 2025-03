Votre voisin squatte-t-il votre WiFi ? Voici comment le vérifier et le bannir

Une personne non autorisée qui se connecte à votre WiFi, cela comporte de nombreux risques. Vos voisins, mais aussi des inconnus peuvent s’introduire dans votre réseau domestique à votre insu.

Augmentation soudaine du trafic sur le réseau, connexion lente… ce sont généralement les premiers signes d’une intrusion dans votre réseau local. Lorsque cela persiste, il est important prendre des dispositions rapidement. Quel que soit votre opérateur, vous pouvez vérifier facilement si quelqu’un squatte votre WiFi à votre insu.

Il peut s’agir d’un voisin ou d’une personne aux intentions malsaines. En dehors de l’encombrement du réseau, vous vous exposez à d’autres risques. Par exemple, si l’intrus opère des activités illégales avec votre connexion, votre responsabilité pourrait être engagée aux yeux de la loi.

S’il dispose de connaissances assez poussées en informatique, vous pouvez également subir d’énormes préjudices, comme le détournement et utilisation de vos données sensibles (cartes bancaires, mots de passe, etc.). Vous vous exposez ainsi aux mêmes risques que lorsque vous vous connectez à un WiFi public.

Comment vérifier s’il y a un intrus sur votre réseau WiFi ?

Toutes les box modernes permettent de voir les appareils connectés sur le réseau local. Vous pourrez voir le type d’appareil : smartphone, tablette, ordinateur, objets connectés, etc. Et parfois la marque ou même le nom de l'appareil. Dans tous les cas, l’adresse MAC des appareils connectés est toujours visible. Vous pouvez faire une analyse et isoler les adresses inconnues.

Commencez donc par vous connecter à l’interface d’administration de votre routeur en passant par l’application dédiée de l’opérateur ou en vous connectant depuis un navigateur :

Chez Orange : entrez http://livebox ou http://192.168.1.1 dans la barre d’adresse de votre navigateur

ou dans la barre d’adresse de votre navigateur Bouygues Telecom : https://mabbox.bytel.fr

SFR : http://192.168.1.1

Free : http://mafreebox.freebox.fr

Une fois dans l’interface d’administration, l’accès aux appareils connectés varie selon votre box. En fouillant un peu, vous devriez pouvoir accéder au menu correspond. Sinon, renseignez-vous sur le site de votre opérateur. Sur les Livebox d’orange par exemple, il suffit de cliquer sur le menu « Mes équipements connectés » pour voir la liste des appareils connectés au WiFi.

Bloquer et prévenir la réapparition des intrus

Après avoir analysé et isolé les appareils suspects ou qui vous sont inconnus, vous pouvez les bloquer afin de les empêcher de se connecter. Même s'ils disposent de votre mot de passe, ils resteront exclus du réseau. Chez Orange, il vous suffit de cliquez sur l'un de ces appareils puis sur Bloquer en permanence dans l’onglet Paramétrer son accès à internet.

Le blocage s'opère à travers un filtrage de l'adresse Mac. Chaque appareil à une adresse Mac unique. Une fois bloqué, celui-ci n'a plus accès au réseau, même s'il change d'adresse IP. N'hésitez donc pas à exclure toutes les adresses qui vous paraissent suspectes.

La plupart des box et routeurs permettent aussi d'autoriser uniquement une liste d'adresses Mac. Toutes les adresses ne figurant par dans les appareils reconnus sont systématiquement bloqués.

Comment sécuriser votre WiFi ?

Toutes les box ainsi que les routeurs classiques commercialisés sur le marché disposent d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe par défaut. La sécurité de ces identifiants varie d’un fabricant à un autre. Les box des différents opérateurs en France ont des codes par défaut que l’on peut retrouver en suivant les instructions sur l’étiquette à l’arrière de l’appareil ou dans la documentation.

Même si ces mots de passe sont relativement forts, ils sont assez vulnérables comme tout identifiant par défaut. Pour votre sécurité, vous devez donc impérativement changer le mot de passe et le nom d’utilisateur par défaut de votre routeur.

N'oubliez pas non plus de choisir un protocole de chiffrement récent pour le mot de passe. Le protocole WPA3 est le plus récent, mais il peut être absent de certains routeurs plus anciens. Dans ce cas, choisissez la norme la plus récente disponible sur votre routeur, mais pensez à le mettre à jour ou à passer à une box plus récente. Les anciens protocoles, et notamment la norme WEP sont à éviter.

Enfin, nous vous recommandons également de désactiver le WPS. Cette option simplifie le processus d'authentification pour faciliter la connexion à votre réseau WiFi, mais elle pose aussi des problèmes de sécurité. Il en est de même pour la gestion à distance des box qui permet de se connecter à l'interface d'administration via Internet même quand vous n'êtes pas à la maison.

Cette fonctionnalité peut exposer les identifiants d'accès à votre box sur Internet, mais un VPN peut vous en protéger.

Utiliser un VPN ?

Si les VPN ne protègent pas votre directement votre box Internet ils peuvent, grâce au chiffrement de votre trafic, être utiles pour empêcher les intrus d'intercepter vos données personnelles en cas d'irruption dans votre réseau local. Ils jouent donc ici le même rôle que lorsque vous vous connectez à un WiFi public.

De plus, comme nous l'indiquions plus haut, quand vous accédez à l'administration de votre box à distance, le VPN protège votre identifiant et votre mot de passe contre d'éventuels détournements.