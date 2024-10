Votre vidéo sur Instagram est floue ? Elle n’est peut-être pas assez populaire

Instagram ajuste la qualité des vidéos en fonction de leur popularité. En optimisant ainsi ses ressources, la plateforme pourrait avantager les créateurs les plus suivis, au détriment des petits comptes.

Instagram n’a cessé de multiplier les fonctionnalités pour capter l’attention des utilisateurs, comme la possibilité récente de publier jusqu’à 20 photos ou vidéos en un seul post. Ces évolutions ont entraîné une hausse importante du contenu partagé, augmentant les besoins en ressources de la plateforme. Pour contrôler cette charge, Meta applique désormais un encodage dynamique : les vidéos les plus populaires sont affichées en haute résolution, tandis que celles aux vues limitées sont progressivement diffusées en qualité réduite.

Ce processus d’encodage évolutif ajuste automatiquement la qualité d’une vidéo en fonction de son succès. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, explique que si une séquence attire beaucoup de spectateurs, elle bénéficie de la meilleure qualité disponible. En revanche, si l’audience diminue, l’encodage passe alors à une résolution plus basse pour économiser des ressources. Cette adaptation se fait de façon progressive, sans seuil fixe, de sorte que les vidéos peuvent évoluer entre plusieurs niveaux de qualité.

Les vidéos moins populaires sur Instagram diffusées en qualité réduite pourraient pénaliser les petits créateurs

Les créateurs de contenus avec une audience limitée se disent désavantagés par cette méthode, car leurs vidéos risquent de basculer rapidement en basse qualité. Ces derniers estiment que leurs publications pourraient alors perdre encore plus d’engagement et rester moins visibles. Adam Mosseri tempère cet effet et estime que le contenu de ces séquences influence davantage l’audience que la qualité d’image. La qualité, selon lui, est plus importante pour le créateur que pour le spectateur moyen.

Avec cette stratégie, Meta répond aussi à l’augmentation constante du nombre de vidéos diffusées chaque jour sur ses plateformes, estimé à plus de 4 milliards. En concentrant ses ressources d’encodage les plus coûteuses sur les vidéos à large audience, la société cherche à garantir la fluidité de son application et de ses services. Cependant, ce choix pourrait creuser l’écart de visibilité entre les grands et petits créateurs et accentuer les inégalités sur la plateforme et limitant les opportunités de croissance pour les nouveaux comptes.