Votre smartphone Android va se mettre à redémarrer tout seul, mais il n’y a aucune raison de paniquer

Votre téléphone Android pourrait bientôt redémarrer sans que vous n’ayez rien demandé. Ce changement discret vise surtout à renforcer la sécurité. Il sera activé automatiquement sur la majorité des appareils.

L’usage des smartphones pour la plupart des tâches quotidiennes expose de plus en plus les données personnelles à des risques variés. En cas de vol ou de perte, l’accès aux fichiers, aux messages ou aux applications sensibles devient une véritable faille de sécurité. Pour y faire face, les grandes plateformes mobiles ont commencé à intégrer des protections supplémentaires, souvent en arrière-plan, pour éviter tout accès non autorisé. Ces mesures invisibles à l’œil nu sont pensées pour se déclencher automatiquement, sans action de la part de l’utilisateur, même lorsque le téléphone est oublié dans un tiroir ou inactif plusieurs jours.

Dans cette optique, Google vient d’activer une nouvelle fonction de sécurité sur Android. Elle déclenche un redémarrage automatique de l’appareil s’il reste verrouillé pendant trois jours consécutifs, soit 72 heures sans aucune interaction. Cette nouveauté est déployée via la mise à jour 25.14 des Google Play services, ce qui signifie qu’elle s’installe silencieusement, sans mise à jour complète du système. Elle concerne les smartphones et tablettes Android, mais exclut pour le moment les montres connectées, les téléviseurs, Android Auto ou encore les ordinateurs via l’application Play Games.

Google active le redémarrage automatique après 72 heures d’inactivité sur Android

Concrètement, si un smartphone ou une tablette Android n’est pas utilisé pendant 72 heures d’affilée, il redémarre tout seul. Cela place l’appareil dans un état sécurisé, appelé « avant le premier déverrouillage ». À ce stade, toutes les données restent chiffrées et sont inaccessibles tant que le code de déverrouillage n’est pas saisi. Les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou d’autres méthodes rapides ne fonctionnent pas à ce moment-là. Cette barrière supplémentaire empêche donc toute tentative d’accès aux informations sans le mot de passe complet, un point particulièrement utile en cas de vol ou d’espionnage.

Cette nouvelle fonctionnalité s’inspire de solutions déjà présentes sur d’autres plateformes. La mémoire sécurisée GrapheneOS propose depuis longtemps un redémarrage automatique configurable, entre 10 minutes et 72 heures. Apple, de son côté, a introduit une option similaire baptisée “Inactivity Reboot” avec iOS 18.1. Google suit donc cette tendance avec une version allégée mais automatique, qui ne nécessite aucune configuration manuelle. On ne sait pas encore si un message sera affiché après un redémarrage de ce type, ni s’il sera possible de désactiver cette fonction. Mais à terme, elle pourrait être intégrée nativement dans Android 16, dans le cadre du “Advanced Protection Mode” en cours de développement.