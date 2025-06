Votre Nintendo Switch 2 peut être bloquée dès maintenant si vous utilisez cette cartouche

La nouvelle console Nintendo Switch 2 vient à peine de sortir qu’un premier blocage inquiète déjà les joueurs. Il ne s’agit pas d’un défaut technique, mais d’une décision ciblée, liée à un accessoire utilisé depuis longtemps sur Switch.

Sortie le 5 juin, la Switch 2 reste fidèle au concept original. Nintendo a conservé son format hybride tout en apportant plusieurs améliorations visibles. La console propose désormais un écran de 8 pouces, un dock compatible 4K, et un nouveau système d’attache magnétique pour les Joy-Con. Dans notre essai, nous avions noté un design toujours aussi efficace en mode portable et une meilleure gestion de la chauffe. Elle conserve aussi la compatibilité avec les jeux de la Switch 1, un avantage certain. Pourtant, malgré ce lancement réussi, certains joueurs signalent déjà des blocages inattendus.

Le problème concerne l’usage d’une cartouche MIG. Cette dernière est bien connue des utilisateurs avancés. Cet accessoire permet de charger des copies de jeux Switch, y compris celles issues de ses propres cartouches. Une récente mise à jour a permis à ces dispositifs de fonctionner sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité. Mais une fois connectée à Internet, la console affiche un code d’erreur 2124-4508, signalant une restriction d’accès aux services en ligne. Même sans piratage, la simple présence de cet élément suffit à activer ce blocage.

Nintendo bloque l’accès aux services en ligne sur les Switch 2 modifiées

Selon plusieurs témoignages, sur Reddit en particulier, les consoles restent utilisables hors ligne, mais certaines fonctions deviennent inaccessibles : plus d’eShop, de cloud, de multijoueur ou de mises à jour. Les comptes Nintendo ne sont pas suspendus, mais l’appareil concerné est isolé. Pour une console vendue à 469 €, ce blocage a un impact concret, surtout si l’on souhaite accéder aux jeux en ligne ou aux contenus téléchargeables.

Nintendo n’a pas publié de communiqué officiel, mais cette réaction n’est pas surprenante. La marque avait déjà appliqué des sanctions similaires sur la première Switch. Même si les copies utilisées sont personnelles, la présence d’un accessoire non autorisé suffit. Insérer une cartouche modifiée comme la MIG peut entraîner une coupure totale des services en ligne, et cela dès les premiers jours d’utilisation.