Voici le top 200 des pires mots de passe de 2020

Le top 200 des pires mots de passe de l'année 2020 est désormais disponible. Comme tous les ans, l'indémodable 123456 arrive en tête du classement. Parmi les thématiques favorites des internautes, on trouve le divertissement, les grossièretés, les prénoms ou les suites de chiffres. Si vous avez commis l'erreur d'utiliser un des mots de passe de ce top, on vous explique comment choisir un vrai code pour sécuriser vos comptes.

Ce 17 novembre, NordPass, un gestionnaire de mots de passe lancé en 2019, a publié la liste des 200 mots de passe les plus courants de l'année 2020. Sans grande surprise, on retrouve essentiellement les mêmes mots de passe que dans le top 100 de 2019 ou le top 25 de l'année 2018.

“La majorité des gens utilisent des mots de passe simples et faciles à retenir, car c'est le plus pratique. Mais le problème est que la plupart des mots de passe mémorables sont aussi très vulnérables au piratage” met en garde NordPass. Evidemment, la firme vous conseille d'opter pour un gestionnaire de mots de passe pour vous faciliter la vie.

Les 200 mots de passe à ne surtout pas utiliser

Dans le top 10, on trouve ainsi les indémodables 123456, 123456789, password ou 1234567890. D'après NordPass, il faut en moyenne moins d'une seconde à un pirate pour deviner ces mots de passe. En effet, un hacker commencera d'abord par utiliser les codes les plus courants pour tenter de pénétrer dans votre compte. En optant pour un mot de passe qu'on trouve dans la liste ci-dessous, vous facilitez le travail des pirates. Pourtant, 2543285 internautes utilisent encore 123456 pour protéger leurs comptes en ligne.

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122 123 omgpop 123321 654321 qwer123456 qwer123456 123456a a123456 666666 asdfghjkl ashley 987654321 unknown zxcvbnm 112233 chatbooks 20100728 123123123 princess jacket025 evite 123abc 123qwe sunshine 121212 dragon 1q2w3e4r 5201314 159753 123456789 pokemon qwerty123 Bangbang123 jobandtalent monkey 1qaz2wsx abcd1234 default aaaaaa soccer 123654 ohmnamah23 12345678910 zing shadow 102030 11111111 asdfgh 147258369 qazwsx qwe123 michael football baseball 1q2w3e4r5t party daniel asdasd 222222 myspace1 asd123 555555 a123456789 888888 7777777 fuckyou 1234qwer superman 147258 999999 159357 love123 tigger purple samantha charlie babygirl 88888888 jordan23 789456123 jordan anhyeuem killer basketball michelle 1q2w3e lol123 qwerty1 789456 6655321 nicole naruto master chocolate maggie computer hannah jessica 123456789a password123 hunter 686584 iloveyou1 987654321 justin cookie hello blink182 andrew 25251325 love 987654 bailey princess1 123456 101010 12341234 a801016 1111 1111111 anthony yugioh fuckyou1 amanda asdf1234 trustno1 butterfly x4ivygA51F iloveu batman starwars summer michael1 00000000 lovely jakcgt333 buster jennifer babygirl1 family 456789 azerty andrea q1w2e3r4 qwer1234 hello123 10203 matthew pepper 12345a letmein joshua 131313 131313 131313 Sample123 777777 football1 jesus1 taylor b123456 whatever welcome ginger flower 333333 1111111111 robert samsung a12345 loveme gabriel alexander cheese passw0rd 142536 peanut 11223344 thomas angel1

Parmi les 12 thématiques les plus prisées par les internautes 2020, on trouve le divertissement. Comme tous les ans, les mots de passe inspirés par la pop culture ont la cote. Dans le top 200, on aperçoit ainsi “superman”, “starwars”, “blink182” ou “pokémon”. Cette année, le mot de passe “Batman” a perdu beaucoup de sa popularité.

Autre source d'inspiration prisée des utilisateurs, les grossièretés. NordPass liste ainsi les très répandus “fuck you” et “fuckyou1”. Cette année, la nourriture est aussi bien représentée dans le classement, avec les mots de passe “chocolate”, “cookie” et “cheese”.

Comment choisir un bon mot de passe bien sécurisé ?

Pour choisir un bon mot de passe qui soit vraiment sécurisé, NordPass recommande “d'éviter d'utiliser des mots du dictionnaire, des combinaisons de nombres ou des chaînes de combinaisons de touches adjacentes”. Evidemment, cette précaution nécessite de prendre en compte la disposition des touches d'un claver AZERTY et d'un clavier QWERTY.

Plus généralement, on vous conseille d‘éviter les schémas les plus classiques, avec une majuscule au début et un symbole placé à la fin. Optez plutôt pour un code long et complexe, qui mélange ponctuations, symboles, chiffres et lettres. Pour un résultat optimal, n'hésitez pas à vous appuyez sur un générateur de mots de passe comme LastPass ou DashLane. Par mesure de sécurité, changez votre mot de passe sur une base régulière.

NordPass conseille aux internautes de choisir un mot de passe unique pour chacun de leurs comptes. Malheureusement, 59% des internautes utilisent encore le même code pour tous leurs comptes, révèle une étude de Lab42 publiée en 2017. Ainsi, un pirate qui parvient à obtenir vos identifiants Facebook est en mesure de pénétrer dans la totalité de vos comptes en ligne.

Utilisez-vous vraiment un des mots de passe de cette liste ? Allez-vous changer tous vos codes après la lecture de cet article ? Quel est le pire mot de passe que vous ayez utilisé ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires.

Source : NordPass