Votre iPhone pourrait bientôt utiliser le grand rival de ChatGPT pour rattraper la concurrence

Apple pourrait bientôt enrichir Apple Intelligence avec une nouvelle intelligence artificielle. Un récent indice dans iOS 18.4 Beta suggère l’arrivée de Google Gemini aux côtés de ChatGPT. Cette évolution permettrait d’améliorer Siri et d’offrir aux utilisateurs plus de choix pour leurs requêtes.

L’intelligence artificielle est devenue un argument clé dans le marché des smartphones. Samsung a misé sur cette technologie avec ses Galaxy S24, équipés de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, ce qui a contribué à leur succès. De son côté, Apple a pris du retard dans ce domaine et cherche à combler l’écart avec Apple Intelligence. Pour rattraper la concurrence, la firme de Cupertino explore différentes approches, notamment en intégrant des modèles externes à ses appareils.

Un changement récent dans le code d’iOS 18.4 Beta laisse penser qu’Apple prépare l’arrivée de Google Gemini. Actuellement, Siri peut transférer certaines demandes à ChatGPT pour fournir des réponses plus détaillées. L’ajout de Gemini donnerait aux utilisateurs une alternative supplémentaire pour traiter leurs requêtes. Cette évolution pourrait aussi permettre à l’assistant de la marque de mieux comprendre les contextes complexes et de proposer des réponses plus adaptées.

Google Gemini s’ajouterait aux IA d’Apple pour enrichir Siri et Apple Intelligence

Ce choix stratégique rappellerait l’approche de Samsung, qui exploite déjà Google Gemini en complément de ses propres modèles. En diversifiant les IA disponibles sur ses appareils, Apple offrirait davantage de flexibilité et améliorerait la pertinence des réponses de Siri. Ce changement viserait à combler certaines faiblesses de l’assistant vocal, encore en retrait face à la concurrence. Avec plus de modèles disponibles, les utilisateurs pourraient bénéficier d’une IA mieux adaptée à leurs besoins spécifiques.

Si cette intégration se concrétise, elle pourrait arriver avec une prochaine mise à jour d’iOS 18 ou lors du lancement d’iOS 19. Parallèlement, Apple développerait son propre modèle d’IA conversationnelle pour Siri, attendu plus tard cette année. L’arrivée de Gemini améliorerait la rapidité et la compréhension des requêtes complexes. Cette évolution marquerait une avancée importante pour la société, qui s’efforce de rattraper son retard face aux assistants concurrents comme Google Assistant et Samsung Galaxy AI. En ouvrant son écosystème à plusieurs technologies d’intelligence artificielle, la firme pourrait offrir une solution plus complète et renforcer l’intérêt d’Apple Intelligence sur ses appareils.