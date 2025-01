Votre iPhone pourra bientôt mesurer vos niveaux de stress grâce à cet accessoire dédié

Depuis plusieurs années maintenant, Apple a largement développé les fonctionnalités dédiées à la santé sur ses différents appareils, les iPhone et le Apple Watch en tête. Or, un nouvel accessoire permettra bientôt de mesurer votre niveau de stress directement sur votre smartphone.

Le suivi de la santé est devenu un enjeu majeur pour les constructeurs de smartphones et de montres connectées, Apple l'a bien compris en innovant depuis plusieurs années sur ses appareils phares, les iPhone et les Apple Watch en tête.

Grâce à une demande de brevet déposée en novembre dernier, on sait par exemple que la marque à la pomme cherche à intégrer prochainement des capteurs biométriques sur les bracelets élastiques des futures Apple Watch.

Mais en matière de “santé connectée”, Apple, Google, Samsung et consorts ne sont pas les seules entreprises de la Tech à innover, bien au contraire. Avec son nouveau Hornometer, la société américaine Eli Health prétend proposer “la première technologie à domicile fournissant des informations sur la santé en temps réel et à vie à partir des hormones présentes dans votre salive”.

Mesurer ses niveaux d'hormone avec son iPhone sera bientôt possible

Là où cela devient intéressant, c'est que cet appareil exploite ensuite l'appareil photo de votre iPhone pour mesurer vos niveaux d'hormones. Concrètement, comme cela fonctionne ? Le Hornometer nécessite de prélever un échantillon de liquide corporel, dans son cas de la salive. Pour ce faire, il vous suffit de placer l'embout dédié dans votre bouche entre 30 secondes et une minute. Il faut ensuite patienter une vingtaine de minutes pour laisser l'appareil faire son travail.

Une fois que les résultats sont apparus sur une petite fenêtre (comme un test de grossesse), il suffit de prendre cette partie en photo avec votre iPhone via l'appli dédiée. En fonction des données obtenues, l'appli vous fournira ensuite des tendances et des recommandations personnalisées sur votre stress, votre sommeil, vos performances sportives ou votre fertilité.

Le cortisol et la progestérone pour commencer

Pour l'heure, le Hornometer concentre ses mesures sur deux hormones spécifiques : le cortisol et la progestérone. Le cortisol est communément appelé l'hormone du stress, et il joue un rôle essentiel de la régulation de la pression artérielle, de la glycémie, du métabolisme ou des cycles du sommeil. Sur le long terme, des déséquilibres peuvent engendrer de gros problèmes de santé, comme le syndrome de Cushing, la prise ou la perte de poids involontaire ou une tension artérielle anormalement élevée.

Concernant la progestérone, il s'agit d'une hormone de la reproduction. Des niveaux anormaux peuvent provoquer des règles irrégulières, des problèmes de fertilité ou favoriser des phases dépressives chez les femmes. L'avantage avec le Hornomoter, c'est que les résultats sont disponibles immédiatement. Contrairement à d'autres tests hormonaux réalisés à domicile, les utilisateurs n'ont pas à envoyer leurs échantillons en labo et à attendre plusieurs semaines de recevoir les conclusions.

Une précision proche d'un labo d'après le constructeur

Reste maintenant à savoir si les résultats fournis par l'Hornometer seront suffisamment précis pour que des personnes atteintes officiellement de troubles hormonaux l'utilisent tous les jours. Selon Eli Health, l'appareil est enregistré auprès de la FDA (ndrl : l'administration américaine en charge des denrées alimentaires et des médicaments) et offrirait une “précision de qualité laboratoire”. Néanmoins, cela ne signifie pas que la FDA a examiné ou validé les prétentions d'Eli Health. Cela dit, la société affirme que ses tests de cortisol et de progestérone ont respectivement des concordances de 97 et 94 % avec des tests réalisés en labo par la FDA.

Pour l'instant, l'Hornometer va faire ses débuts en bêta aux Etats-Unis et au Canada, avant une distribution plus large dans l'année. L'appareil est d'ailleurs attendu au CES 2025 de Las Vegas.