Votre intelligence vaudra bientôt plus que votre argent, voici comment le PDG de Microsoft AI imagine le futur

À l’ère de l’intelligence artificielle, notre rapport à la richesse et au travail pourrait profondément changer. Selon le PDG de Microsoft AI, l’intelligence deviendra bientôt une ressource aussi précieuse que l’argent. L’accès à des outils intelligents transforme déjà la manière dont nous créons de la valeur.

L’intelligence artificielle redéfinit peu à peu notre quotidien. Des outils comme ChatGPT pour rédiger des textes, ou même générer des images qui dépassent la réalité, ou encore Copilot pour coder des logiciels, sont devenus accessibles à tous en quelques clics. Ce mouvement s’accélère, il commence à bouleverser la manière de travailler, d’apprendre et même de communiquer. Dans ce contexte, l’accès à cette technologie pourrait devenir aussi essentiel que l'accès à Internet aujourd'hui.

Lors d’une récente interview, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a partagé sa vision de cette transformation. Selon lui, l’intelligence artificielle va rendre l'accès à la connaissance et à l'action aussi simple que de disposer d’une équipe de soutien autour de soi. Cette intelligence, autrefois limitée à quelques experts, deviendra abondante et bon marché, permettant à chacun de réaliser ses projets plus facilement et rapidement qu’avant.

Pour le dirigeant, l’intelligence aura bientôt un rôle similaire à celui de l’argent. Posséder une IA puissante permettra de concrétiser des idées, de résoudre des problèmes et de créer de la valeur, sans avoir nécessairement de ressources financières importantes. Il précise toutefois que l’argent restera indispensable pour accéder aux biens physiques comme l’alimentation, l'énergie ou le logement. Mais pour tout ce qui relève de l’accès à des services, elle pourrait devenir la ressource principale, accessible à un plus grand nombre.

Mustafa Suleyman imagine un futur où chacun bénéficiera d’un “revenu universel intelligent” grâce aux IA génératives. Cette révolution permettrait à chacun d'innover, d'entreprendre ou de se former sans dépendre uniquement d'un revenu classique. Avec des outils comme les assistants personnels, les générateurs de contenu ou les systèmes d'analyse prédictive, l'intelligence deviendrait un levier économique accessible à tous. En donnant à chacun les moyens d'agir plus efficacement, elle pourrait bouleverser en profondeur notre modèle économique mondial et transformer nos sociétés bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman says the future isn't UBI. It's UBP — universal basic provision: abundant intelligence as the new currency.

You won't need more money, because knowledge won’t be something you buy.

Not cash. Capability. pic.twitter.com/nys7EK2Osg

— vitrupo (@vitrupo) April 16, 2025