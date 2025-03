Votre Google Pixel est plus performant depuis la dernière mise à jour

Une récente mise à jour déployée par Google a permis aux modèles de Pixel équipés d'une puce Tensor d'obtenir de meilleures performances au niveau du GPU. Les scores s'envolent sur l'outil de benchmark Geekbench.

Si vous êtes en possession d'un smartphone Pixel, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Selon le témoignage de nombreux utilisateurs, qui ont pu être vérifiés par Android Authority, les mobiles de Google ont récemment connu une hausse significative de leurs performances sur la partie graphique.

Cette amélioration est constatée à la fois sur les appareils sur lesquels est installée la version bêta d'Android 16, mais aussi ceux qui tournent sous la dernière version stable d'Android 15. On observe une augmentation substantielle du score GPU sur Geekbench pour tous les modèles de Pixel embarquant une puce Tensor, c'est-à-dire à partir du Pixel 6. Google n'a pas officiellement communiqué sur la raison de cette embellie, mais on peut deviner que les dernières mises à jour ont intégré de nouveaux pilotes GPU au système des Pixel.

Les Pixel sous SoC Tensor voient leurs performances GPU s'envoler

Android Authority explique que son unité de Pixel 6a a vu ses performances GPU augmenter de près de 23 % sur Geekbench grâce à la mise à jour. Pour d'autres modèles, ce taux est encore plus élevé. Le Pixel 8 bénéficie d'une amélioration de 31 % et le Pixel 9 de 32 %. La palme revient au Pixel 7a, qui obtiendrait un score GPU 62 % supérieur depuis le changement.

Bien entendu, les résultats obtenus avec les outils de benchmark sont toujours à prendre avec un certain recul. L'impact concret de cette hausse des performances sur l'expérience réelle reste à mesurer. On ne sait pour l'instant pas quels sont les types d'application, de service ou de fonctionnalité qui en bénéficieront le plus.

Au rayon des mauvaises nouvelles, nous avons appris que le tout récent Pixel 9a n'est pas compatible avec la fonction SOS par satellite, pourtant bien disponible sur les autres modèles de Pixel 9. Il a aussi été reproché au Pixel 9a de ne pas disposer de quelques fonctions d'IA, car le smartphone est limité à 8 Go de RAM.

Source : Android Authority