Cet appareil fait exploser les factures d’électricité, et vous devrez bientôt l’utiliser tous les jours

Dans un contexte où le prix de l'électricité continue d'augmenter, il est essentiel de comprendre quels appareils contribuent le plus à la hausse de votre facture. Vous pourriez être surpris par celui qui consomme le plus.

Avec la hausse des prix de l'électricité que l’on a connu en début d'année 2024, les factures ont déjà grimpé de 10 %. Face à cette situation, il est donc devenu plus qu'important pour beaucoup d'utilisateurs de maîtriser leur consommation d'énergie. Alors que le gouvernement a déjà relevé les tarifs, chacun cherche à identifier les équipements qui pèsent le plus sur leur facture, afin de réduire au maximum les dépenses inutiles.

Bien que le four soit souvent suspecté d'être l'un des principaux responsables de ces hausses, d'autres éléments de notre quotidien contribuent tout autant, voire plus, à alourdir les factures. Les appareils de froid, comme le réfrigérateur et le congélateur, sont souvent utilisés en continu, ce qui en fait des candidats évidents à la surconsommation énergétique. Et pourtant, ce ne sont pas les seuls à peser sur votre facture d'électricité.

Le chauffage électrique est le plus grand consommateur d’énergie de votre foyer avec 3 800 kWh par an

Outre le réfrigérateur et le congélateur, d'autres appareils comme le radiateur électrique, le sèche-linge, et le lave-linge se distinguent par leur forte consommation d'énergie. Par exemple, un radiateur électrique peut consommer jusqu'à 3 800 kWh par an, tandis qu'un sèche-linge en moyenne 350 kWh. Ces chiffres montrent que ce sont ces éléments qui contribuent le plus à la hausse des factures, et non pas forcément ceux auxquels on pense en premier.

Même si certains appareils, comme la box Internet ou le micro-ondes, semblent moins gourmands, leur utilisation fréquente peut avoir un impact important sur la consommation d'énergie globale de votre foyer. En adoptant des gestes simples, tels que débrancher les éléments que vous n'utilisez pas ou utiliser des multiprises avec interrupteur, vous pouvez réduire considérablement votre facture. Et n'oublions pas que le réfrigérateur, avec une consommation annuelle qui peut aller de 200 à 500 kWh. Cela représente parfois près d'un quart de la consommation électrique de la maison, surtout s'il n'est pas régulièrement entretenu.

Source : ADEME