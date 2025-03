Vos écouteurs sans fil vont enfin profiter du Wi-Fi, même sans un smartphone à 1000 €

Les écouteurs sans fil ne se limiteront bientôt plus au Bluetooth. Qualcomm annonce que sa technologie XPAN, qui permet de basculer entre Bluetooth et Wi-Fi pour un son de meilleure qualité, sera compatible avec de nombreux smartphones. Même les modèles de milieu de gamme pourront en profiter.

Les écouteurs sans fil ont révolutionné l’écoute de musique et les appels en déplacement. Mais malgré leur popularité, ils restent limités par la technologie Bluetooth, qui impose des compromis sur la portée et la qualité audio. Pour répondre à ces limites, certaines marques commencent à intégrer le Wi-Fi dans leurs modèles, une évolution qui pourrait améliorer considérablement l’écoute.

Qualcomm a confirmé lors du MWC 2025 que sa technologie XPAN, qui permet aux écouteurs d’alterner entre Bluetooth et Wi-Fi, sera accessible à un plus large éventail d’appareils. Contrairement aux innovations souvent réservées aux smartphones premium, cette technologie sera prise en charge dès les puces Snapdragon 7 et supérieures. Cela signifie que même les smartphones de milieu de gamme pourront bénéficier de cette avancée sans nécessiter un modèle à plus de 1 000 €.

Les écouteurs compatibles Wi-Fi offriront un meilleur son et une plus grande portée

Avec le XPAN, les écouteurs pourront passer du Bluetooth au Wi-Fi en fonction de la situation. Par exemple, lorsqu’un smartphone est à proximité, la connexion Bluetooth sera privilégiée. Mais si l’appareil est posé dans une autre pièce, en charge, et connecté au même réseau Wi-Fi, ces derniers basculeront automatiquement sur cette connexion pour maintenir une qualité audio optimale et éviter les coupures. Cette technologie promet une portée accrue, un son plus riche et une meilleure stabilité, sans les contraintes habituelles du Bluetooth.

Le premier modèle à intégrer cette innovation sont les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi, dévoilés récemment au MWC 2025. Pour l’instant, ils sont compatibles avec le Xiaomi 15 Ultra, mais grâce à la confirmation de Qualcomm, d’autres smartphones pourront bientôt en bénéficier. Cette évolution marque une avancée importante pour l’audio sans fil. Si cette technologie se généralise, elle pourrait bien devenir un nouveau standard, et offrir à tous une meilleure qualité sonore sans nécessiter d’investir dans un smartphone hors de prix.

Source : Android Authority