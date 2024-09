Vos écouteurs perdus seront localisés avec une précision inédite grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour son service Find My Device, incluant le suivi ultra-large bande (UWB) et la réalité augmentée. Ces améliorations devraient rendre la localisation d'objets perdus encore plus précise.

Depuis plusieurs mois, Google s’efforce d’améliorer son service Find My Device pour rivaliser avec des solutions comme les AirTags d'Apple ou les SmartTags de Samsung. L'application permet déjà de localiser des smartphones et des appareils égarés, mais l'ajout de nouvelles technologies comme l’UWB et la réalité augmentée (AR) promet de rendre la localisation encore plus précise, en particulier en intérieur.

L’UWB, déjà utilisé par Apple et Samsung, est une technologie de localisation extrêmement précise, permettant de suivre des objets avec une marge d’erreur de quelques centimètres. Selon des indices trouvés dans le code de la version 3.1.148 de l’application Find My Device, Google pourrait intégrer cette technologie ainsi que des instructions en réalité augmentée pour guider les utilisateurs directement vers leurs objets perdus. L’utilisation de l’AR offrirait des indications visuelles comme des flèches ou des instructions à l’écran, pour faciliter la recherche.

Google pourrait bientôt intégrer l’UWB et l’AR dans Find My Device pour une localisation ultra-précise

Ce n'est pas la première fois que des indices sur l'UWB et la réalité augmentée apparaissent dans Find My Device. En juin 2024, une première analyse du code de l’application révélait déjà des références à ces technologies. À l’époque, il était question de l’intégrer pour une localisation précise, et d’utiliser la réalité augmentée pour guider l’utilisateur avec des indications visuelles affichées sur l'écran du téléphone. Les nouvelles informations confirment que Google continue de travailler sur ces fonctionnalités pour rendre la localisation d'objets perdus plus intuitive et plus précise.

Les nouvelles fonctionnalités en développement incluent des directions telles que “tournez à gauche” ou “votre appareil est derrière vous“, qui seraient affichées en réalité augmentée grâce à la caméra du smartphone. Si ces fonctionnalités sont confirmées, Find My Device pourrait devenir un outil de localisation aussi puissant que le réseau Find My d'Apple. Toutefois, il faudra attendre le déploiement officiel pour voir ces améliorations en action, car elles sont encore en phase de test.

Source : android authority